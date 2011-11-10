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Enkazdan kurtarılanların sayısı 13'e yükseldi VAN (A.A)

10 Kasım 2011 02:57

-Enkazdan kurtarılanların sayısı 13'e yükseldi VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekiplerince enkazdan kurtarılanların sayısı 13'e yükseldi. Ekipler, il merkezindeki 6 ayrı enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada yetkililer, Bayram Oteli ile Aslan Oteli'nin enkazından sağ olarak kurtarılanların sayısının 13'e yükseldiğini bildirdiler. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki Kriz Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Edremit ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazlarına kısa sürede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı enkazlar arasında bölgede görev yapan bazı gazetecilerin de konakladığı Bayram Oteli'nin yanı sıra Aslan Oteli'nin bulunduğu bildirildi. Diğer ekiplerin de Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki İtfaiye Garajı yanındaki 4 binanın enkazı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. -Bakanlar gitti- Depremin ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Van'a gitti. Atalay ve beraberindekiler özel bir uçakla saat 00.25'de Esenboğa Havalimanı'ndan Van'a hareket etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Çelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sayın validen aldığımız bilgiye göre, şimdiye kadar 27 bina yıkılmış, bu binalardan yedisi hasardan dolayı boşmuş. Enkaz altında kalan insanlarla ilgili maalesef henüz sağlıklı bir bilgi yok. Biz de şimdi Van'a gidiyoruz. Orada gördükten sonra sağlıklı bir açıklama yapmak mümkün olacak'' dedi. Bu arada, Türk Kızılayı, Van'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralılar için bin 150 ünite kan hazırlıyor. Erzurum Kan Merkezi'nden 400 ünite, Diyarbakır Kan Merkezi'nden 200 ünite kan bölgeye doğru yola çıkarıldı. Van Bölge Kan Merkezinde de 550 ünite kan hazır tutuluyor. Hastanelerden yaralıların tedavisi için gelebilecek tüm kan taleplerinin Türk Kızılayınca karşılanacağı bildirildi. Öte yandan depremin ardından yurdun çeşitli yerlerinden yardım ekipleri ve malzemeleri Van'a gönderilmeye başlandı.

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