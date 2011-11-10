-Enkazdan Japon bir kadın kurtarıldı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından yaklaşık 5,5 saat Japon olduğu bildirilen bir kadın yaralı kurtarıldı. Depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazında 7 ayrı bölümde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otel girişinin arka kısmında olduğu bildirilen bölümden Japon olduğu bildirilen bir kadın yaklaşık 5,5 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Japon kadının bilincinin yerinde olduğu belirtildi. Ekipler, Japonya uyruklu kadının çıkarıldığı yerin yakınında başkalarının da olma ihtimali üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.