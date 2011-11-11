-Enkazdan erkek cesedi çıkarıldı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından bir erkek cesedi çıkarıldı. Bayram Oteli'nin enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren jandarma arama kurtarma timleri, 03.30'da orta yaşlı bir erkek cesedine ulaştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ancak henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen ceset, Van Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, enkaz altında bulunan muhabirlere ait olmadığı belirtildi.