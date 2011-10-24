-Enkazdan çıkarıldıklarında el eleydiler ŞIRNAK (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde kaldıkları evin yıkılmasıyla enkaz altında kalan 4 öğrenciden 2'sinin cesedi çıkarıldı. Şırnaklı iki öğrencinin cenazesi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Van'da meydana gelen depremde yıkılan binalar arasında 4 öğrencinin kaldığı bir ev de bulunuyor. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından 4 öğrenciden 2'sinin cesedi çıkarıldı. Cesetlerin, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekolu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Vehbi Taşar (23) ile Ömer Beyter'e (23) ait olduğu belirlendi. Taşar ve Beter'in cenazeleri Şırnak'a getirildi. Vakıf Camisi'nde kılınan namazın ardından cenazeler Bahçelievler Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Taşar ve Beyter'in yakınları, aynı sınıfta olan gençlerin cesetlerinin çıkarıldığında el ele olduklarını kaydetti. Törene, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Belediye Başkan Vekili Faik Saltan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, vatandaşlar ve yakınları katıldı.