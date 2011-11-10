-Enkazdan çıkarılan Japon yardım görevlisi kurtarılamadı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Bayram Oteli enkazından çıkarılan Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki, kurtarılamadı. Van'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 13 saat sonra çıkarılan Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin bahçesinde kurulan sağlık çadırında da uzun süre kalp masajı yapılan Miyazaki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram Oteli'nin enkazında açılan koridorda Atsushi Miyazaki'ye ekiplerce serum takılmış, burada yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmıştı.