Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ve ailesi taburcu oldu

İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra çıkarılan Elif ve ailesi taburcu oldu.

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmış ve enkazda 17 kişi hayatını kaybetti. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları Elzem Perinçek (10) Ezel Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek (3) de enkaz altında kaldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Ezel Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı. 3 yaşındaki Elif, 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Sağlık durumları iyiye giden Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

(İHA)