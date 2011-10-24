-Enkazdan 2'si çocuk 3 kişi daha kurtarıldı VAN (A.A) - 24.10.2011 - Depremden en çok etkilenen Van'ın Erciş ilçesinden, teselli eden haberler geliyor. İlçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Alkanat Caddesi'ndeki, 6 katlı binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştıran Sivil Savunma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, Erkan Gürbüz ile 3 ve 5 yaşlarında 2 çocuğa ulaştı. Enkaz altından çıkarılan Gürbüz ve çocuklar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Aynı bina enkazından kısa süre önce de, Yalçın Akay yaralı olarak kurtarılmıştı.