Enkazdan 25 kişi sağ çıkarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti

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27 kişi sağ kurtarıldı, 1'i Japon 10 kişi hayatını kaybetti

Depremden 17 saat sonra 2 kişi, 11 saat sonra 2 kişi kurtarıldı

11 artçı sarsıntı

Van’da gece 21:23'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 4.5 ile 3.7 büyüklükteki artçı şoklar yıkıma neden oldu. Yıkılan 25 binadan 21'inin boş olduğu, gazetecilerle Kızılay görevlilerinin konakladığı Bayram Otel ve Aslan Otel dahil 4 binada arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, il merkezindeki 6 ayrı enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, yıkılan binaların enkazlarından 27 kişinin sağ olarak kurtarıldığını 1'i Japon 10 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 25 kişinin tedavi altına alındığı, binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsü’nden merkez üssünü Edremit olarak saptadığı, saat 21.23’te meydana gelen deprem halkı sokağa döktü. Bu depremi, hepsi Edremit merkezli saat 21.30’da 4.5, saat 21.34’te 3.7, 21.36’da 3.6, 21.37’de 3.5 ve 21.48’de 3.4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar izledi.Ekiplerin çalışma yaptığı enkazlar arasında bölgede görev yapan bazı gazetecilerin de konakladığı Bayram Oteli ve Aslan Oteli'nin bulunduğu bildirildi.Diğer ekiplerin de Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki İtfaiye Garajı yanındaki 4 binanın enkazı ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.Enkazdan yaralı olarak çıkarılanların Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi



Depremin ardından Erciş’te görev yapan 30’a yakın ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı Van’a sevk edildi. Merkez üssü Edremit ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Van kent merkezindeki bir otel ile dershane binasının yıkıldığını haber alan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Erciş’teki ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerini il merkezine gönderdi.



Öte yandan Türk Kızılayı Koordinasyon Merkezi’nden Van’a bir tır dolusu battaniye, uyku tulumu ve gıda maddesi gönderilirken, ayrıca 50’ye yakın personel de araçlarla bölgeye hareket etti. Sağlık Bakanlığı tarafından Erciş ilçe merkezinde kurulan 50 yatak kapasitesine sahip sahra hastanesinde de acil müdahaleler için hazırlık yapıldı.





150 ünite kan hazır



Bu arada, Türk Kızılayı, Van'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralılar için bin 150 ünite kan hazırlıyor. Erzurum Kan Merkezi'nden 400 ünite, Diyarbakır Kan Merkezi'nden 200 ünite kan bölgeye doğru yola çıkarıldı. Van Bölge Kan Merkezinde de 550 ünite kan hazır tutuluyor. Hastanelerden yaralıların tedavisi için gelebilecek tüm kan taleplerinin Türk Kızılayınca karşılanacağı bildirildi.





Kızılay çadır gönderdi



Van’da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay bölgeye lojistik depolarından 15 bin çadır gönderiyor.



Türk Kızılay’ından yapılan yazılı açıklamada '5.6 büyüklüğündeki deprem ile bir kez daha sarsılan Van’a, Türk Kızılay’ı ülke genelindeki lojistik depolarında bakiye kalan 15 bin çadırın tamamını gönderiyor. Bölgedeki gelişmeler yakın takip edilmektedir' denildi.





Edremit merkezde yıkım olmadı



Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Türk Kızılayı ekiplerinin depremin yaşandığı Edremit'e ulaştığı belirtildi.



Türk Kızılayının açıklamasında ayrıca, ülke genelindeki lojistik depolarında bakiye kalan 15 bin çadırın tamamının gönderildiği ifade edildi.



Öte yandan, 5,6'lık depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 21.34 ile 21.48 saatleri arasında büyüklüğü 3,4 ile 3,7 arasında değişen 4 artçı sarsıntı kaydedildi.





Kandilli'den deprem açıklaması



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik'in açıklamalrı şöyle:



Son sarsıntının artçı şok olup olmadığının da ayrıca incelenmesi gerektiğini belirten Erdik "Çünkü etrafta çok miktarda fay var. Ayrı bir deprem değil de ana şokun yırttığı 30x60 kilometre boyutlarında bir ters fay, ona bağlı olabilir. Ama esas ana şokun yırttığı fayın biraz güneyinde duruyor. MTA tarafından gösterilen bir Van fayı var. Onun göl içindeki uzantısı gibi duruyor. Ama şu an söylediklerim biraz prematüre tabii. Yarına detaylı incelememiz gerekir."



Erdik, ana depremde ağır hasar görmüş binaların artçı şoklarda yıkılabileceğini kaydederek, "Hasarsız bir binada bu depremin hasar yaratması fazla mümkün değil. Çünkü ilk depremin Van'da yarattığı şiddet 7-8 civarındaydı. Bu depremin yarattığı şiddet 6 civarında. Ana şoka göre bir şiddet derecesi daha küçük. Biraz daha yakın faya, Van'a 15 kilometre. Hasarsız bir binada hasar yaratması çok küçük bir ihtimal, ama hasarlı bir yapıyı yıkması muhtemel" diye konuştu.



Baştan beri Hükümetin ve ilgili kurumların, vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyardığını aktaran Erdik, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yönde uyarıları olduğunu, bunlara uyulması gerektiğini söyledi.





Uzmanlar: Bilinen ve tahmin edilen bir deprem!



"Edremit 1972'lerde deprem yaşamış bir alan. Orada çeşitli fayların olduğu anlaşılıyor. Bilinen bir deprem alanı..."



- "Yaşanan doğal bir deprem. 7.2'nin ardından büyüklüğü 6'ya ulaşabilen artçılar meydana gelebilir. Ne kadar devam edeceğini kestirmek zor ancak 17 Ağustos depreminden sonra artçılar 3-4 ay sürdü."



Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2'lik büyük depremin ardından en büyük sarsıntı 5.5 ile dün yaşanmış, depremde herhangi bir can kaybı olmamıştı.





