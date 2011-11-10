Enkazdan 13 saat sonra çıkarılan Japon doktor yaşamını yitirdi

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Hastaneye kaldırıldı ama...

5.6'lık depremde hayatını kaybetti

Van'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 13 saat sonra çıkarılan Japon yardım organizasyonundan Atsushi Miyazaki, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanenin bahçesinde kurulan sağlık çadırında da uzun süre kalp masajı yapılan Miyazaki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram Oteli'nin enkazında açılan koridorda Atsushi Miyazaki'ye ekiplerce serum takılmış, burada yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmıştı.Geçtiğimiz Mart ayında Japonya'nın kuzeyinde 8.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.. Depremin ardından Tokyo'nun kuzey kıyısını tsunami vurmuş ve ülkede büyük yıkıma yol açmıştı. Dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Japonya'dan gelen Atsushi Miyazaki, Van'da 5,6'lık depremde hayatını kaybetti. Üstelik deprem bölgesine yardım için gelmişken..Van depremi için Türkiye'ye gelen Japon ekibi 3 kişiden oluşuyorduAtsushi Miyazaki 2 ay önce yardım kuruluşu AAR'a katıldı. Miyazaki'nin Uyuşmazlık Çözümleri Çalışmaları dalında diploması var.