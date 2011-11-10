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Enkazdan 11 saat sonra 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Van'daki 5,6'lık depremden 11 saat sonra 60 yaşındaki Mehmet Deniz enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

10 Kasım 2011 02:00

T24 - Van'daki 5,6'lık depremden 11 saat sonra 60 yaşındaki Mehmet Deniz ve ondan dakikalar sonra 27 yaşındaki Gökhan Yüce enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Deniz'in ilk sözlerinin "Çok üşüyorum" olduğu öğrenildi. Yüce'nin eşinin de depremden 7 saat sonra otelin enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.



Van'da meydana gelen 5,6'lık depremin ardından enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yıkılan 25 binadan biri olan Bayram Oteli'nden 2 kişi depremden 11 saat sonra enkazdan kurtarıldı. 60 yaşındaki Mehmet Deniz'in konuşabildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Deniz'in kurtarma ekiplerine çok üşüdüğünü söylediği öğrenildi.


Eşi 7 saat önce çıkarılmıştı

Bayram otelinin enkazından 11 buçuk saat sonra 27 yaşındaki Gökhan Yüce sağ olarak kurtarıldı. Eşi Esra Yüce' de enkazdan 7 saat sonra kurtarılmıştı.


Enkazdan kurtarılanların sayısı 25'e yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti.


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