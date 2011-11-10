Enkazdan 11 saat sonra 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

T24 -

Eşi 7 saat önce çıkarılmıştı

Van'da meydana gelen 5,6'lık depremin ardından enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor.Yıkılan 25 binadan biri olan Bayram Oteli'nden 2 kişi depremden 11 saat sonra enkazdan kurtarıldı. 60 yaşındaki Mehmet Deniz'in konuşabildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Deniz'in kurtarma ekiplerine çok üşüdüğünü söylediği öğrenildi.Bayram otelinin enkazından 11 buçuk saat sonra 27 yaşındaki Gökhan Yüce sağ olarak kurtarıldı. Eşi Esra Yüce' de enkazdan 7 saat sonra kurtarılmıştı.Enkazdan kurtarılanların sayısı 25'e yükselirken, 7 kişi hayatını kaybetti.