-ENKAZDA MUCİZE GERÇEKLEŞTİ ŞANGHAY (A.A) - 25.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen tren kazasından 21 saat sonra enkazdan 2,5 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. Ulusal basındaki haberlerde, kız çocuğunun önce Vıncou Tıp Üniversitesi hastanesinin yoğun bakım ünitesine alındığı, ardından çocuk hastanesine nakledildiği kaydedildi. Doktorlar, Şiang Veyyi adlı çocuğun ameliyat edildiğini ve durumunun istikrarlı olduğunu belirtti. Şiang'ın bugün sabaha karşı sağ olarak enkazdan çıkarılan son kişi olduğu ifade edildi. Yetkililer, çocuğun ailesinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede hala kayıplar olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çin Demiryolları Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada, kazada 36 kişinin öldüğünü, 192 kişinin yaralandığını açıklamıştı.