-Enkazda 5 ceset daha bulundu ROMA (A.A) - 17.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toskana Bölgesi sahillerinde kayalıklara çarparak kaza yapan ''Costa Concordia'' isimli geminin enkazında 5 cesede daha ulaşıldı ve kayıp sayısı 24'e düştü. Giglio adası açıklarında, yarısı sular altında bulunan dev kruvaziyerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 5 cesede daha ulaştı. Yaşları 50 ile 60 arasında değiştikleri tahmin edilen 5 cesetten 1'inin kadın olduğu basına yansıdı. Geminin kıç tarafında ulaşılan cesetlerin, can yeleklerini giymiş bir şekilde bulundukları belirtildi. Son bulunan 5 cesetle birlikte gemiden çıkartılan ölülerin sayısı 11'e yükseldi. Ekiplerin, gemide belli bölümlere girebilmek için zaman zaman küçük patlayıcılar kullandıkları dikkati çekti. ''Costa Concordia''daki kayıp sayısı dün akşam saatlerinde 29 olarak açıklanmış, bugün öğlene doğru kayıpların uyrukları hakkında kamuoyu bilgilendirilmişti. İtalyan yetkililer, kayıp olduğu tespit edilen 29 kişiden 14'ünün Alman, 6'sının İtalyan, 4'ünün Fransız, 2'sinin Amerikan, 1'inin Macar, 1'inin Hintli, 1'inin de Perulu olduğunu açıklanmış, son bulunan 5 cesetle birlikte kayıp sayısı da 24'e düşmüş oldu. Bu arada, daha önce bulunan 6 kişinin cesetlerine yarın otopsi yapılacak. Kayıplar kadar endişeye yol açan bir diğer konu da geminin deposunda bulunan 500 bin galon yakıtın çevreye yayılmadan çıkarılması. Bugün olay yerine gelen Hollandalı batık kurtarma ekibi de yakıtın gemiden 2 ile 4 hafta arasında çıkartılabileceğini söyledi. Grossetto Cumhuriyet Savcılığında sorgusuna başlanan gemi kaptanı Francesco Schettino, geminin kayalıklara çarptığı anda komutanın kendisinde olduğunu ifade etti. Öte yandan, dünden bu yana yazılı basında yer alan, gemi kaptanı Francesco Schettino ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasındaki konuşmaların kayıtları da basına dağıtıldı. Konuşmalar sırasında, Livorno'daki sahil güvenlik komutanlığında görevli personelin, kaptanın cevaplarından tatmin olmadığı ve kaptana çok sert şekilde gemiye dönüp, tahliye işlemlerine katılmasını emrettiği anlaşılıyor. 114 bin 500 ton ağırlığında ve 450 milyon avroya mal olan ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, 4234 kişiyle geçen Cuma akşamı yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.45 sularında, Toskona Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında karaya oturarak kaza yapmıştı.