Enkaza ulaşıldı, sağ yok

Düşen helikopterdeki BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi bulabilmek için devlet seferber oldu. 3 bin kişi ve 11 helikopterin katıldığı arama çalışmalarında saat 15.00 sıralarında enkaza ulaşıldı



3 kişi ölü bulundu, Yazıcıoğlu hala kayıp



BBP helikopterine ulaşıldı



BBP’lilere çağrı: İnin o dağlardan



‘Çalışmalar dar alanda yoğunlaştı’

TSK: Tüm imkânlar seferber edildi

'Herkes öldü'

Çığ ve donma tehlikesi

FOTOGALERİ

Son sinyal 03.00’de

Atalay: Bugün sonuç alınacak



İlgili haberler

'Çok soğuk, üşüyorum!'

Kahramanmaraş’ta önceki gün düşen helikopterdeki BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mustafa Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe’yi arama çalışmalarında, devletin tüm imkânları seferber edilirken umutlar azalmaya başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının 2 metre ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 1 metre olduğu bölgede, sivil ve asker, yaklaşık 3 bin kişinin, 11 helikopter ve bir uçakla yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.İçişleri Bakanı Beşir Atalay da Genelkurmay Başkanlığının, sivil savunma ekiplerinin ve diğer teknik birimlerin her imkânını kullandıklarını ifade ederek, "Bize gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Bugün o bölgede dar bir alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu bölgenin adını size ilerde açıklarım" dedi.Gazetecilerin "Bölgede 3 canlı görüldüğü yönündeki" iddiaları hatırlatmaları üzerine Bakan Atalay, "Biz her türlü iddia ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bu konuda bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Yazıcıoğlu'nu taşıyan ve Kahramanmaraş'ta düşen helikopterin bulunması için Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tüm imkânların seferber edildiğini, bundan sonra da her türlü desteğin sağlanmaya devam edileceğini belirterek, şu anda bölgede TSK'ya ait 7 adet hava aracı ve bin 707 TSK personeli bulunduğunu bildirdi.Çağlayancerit ilçesinden pilot Kaya İstektepe yönetiminde önceki gün 14.42’de havalanan TC-HEK tescil işaretli “Bell Long Ranger 206L-4” tipi helikopterin, İHA muhabiri İsmail Güneş’in 16.10’da İHA merkezini araması üzerine düştüğü anlaşıldı. Güneş, İHA merkezine, “Helikopterimiz düştü. Benden başka herkes öldü” dedi.Resmi ve yerel kaynaklardan gelen çelişkili haberlerin ardından helikopterin Göksun ilçesindeki dağlık kesime düştüğü belirlenince kurtarma çalışmasına başlandı. Hacıömer köyünden başlayan çalışmalar, cep telefonundan alınan sinyallerin takibiyle Berit Dağı’nın Sisne köyüne, gece de Kurucaova köyü ve Kaman Dağı eteğine kaydırıldı. Gece yaklaşık bin kişinin katıldığı ve çığ tehlikesi altında sürdürülen çalışma 04.00’e kadar büyük güçlükle sürdürüldü. Ancak enkaza ulaşılamayınca ara verildi. Çalışmalar, havanın çok soğuk olması nedeniyle ekipler değiştirilerek sürdürüldü. Bu sırada Delikkaya mevkisinde donma tehlikesi geçiren gönüllü köylülerin oluşturduğu 22 kişilik ekip, sabah 06.00 sıralarında kurtarıldı. Dizlerine kadar donan beş kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.Ekipler günün ilk ışıklarıyla Kurucaova ve Sisne bölgesinde 05.30 sıralarında tekrar çalışmalara başladı. Ekipler, gece dozerle açılan yoldan sinyal alınan Kaman Dağı’na hareket etti.Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan, bölgedeki hava koşullarının çok zor olduğunu belirterek, “Uçurumlar, dik kayalıklar olan bir bölge. Hava çok soğuk. Dağcı olarak biz çok zor dayandık, kazazedelerin nasıl dayanacağını bilemiyorum.” dedi.Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Başbakan Erdoğan’a gönderdiği izleme notunda “26.03.2009 tarihinde saat 03.00 itibarıyla bütün cep telefonu sinyalleri kesilmiştir” denildi. Erdoğan, Göksun Kaymakamlığı’nda brifing aldıktan sonra, “112 acil servisine telefon ihbarı sonrasında arama kurtarma çalışmaları hemen başlatılmıştır” dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, arama çalışmalarına ilişkin olarak bugün öğlene kadar sonuç almayı umut ettiklerini söyledi.İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da taşıyan ve dün düşen helikopterin enkazını arama çalışmalarına ilişkin, "Arama çalışmalarında bugün öğleye kadar sonuç almayı umut ediyoruz" dedi.Atalay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hükümet konağı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının devam ettiğini, sabah 04.00'ten itibaren çalışmalara hız verildiğini belirtti."Arama çalışmalarında bugün öğleye kadar sonuç almayı umut ediyoruz" diyen Atalay, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bin kişilik ekip ve 6 helikopterle çalışmalara yeniden ağırlık veriyoruz. Hava şartları uygun giderse çalışmalardan daha kısa sürede sonuç alacağımızı umuyoruz. Bugün sis nedeniyle helikopterler, bölgeye gelmesine rağmen yeterince çalışma yapamadılar. Şu anda çalışmalar durmuş değil, devam ediyor" diye konuştu.