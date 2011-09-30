'Enkaz yerini gösteren harita Jandarma ile birlikte Emniyet'e gitti'

T24 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beş kişinin hayatını kaybettiği helikopterden bazı cihazların askerler tarafından söküldüğüne ilişkin görüntüler ve ardından yaşanan operasyonların yankısı sürerken, geçen dönem kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Veysi Kaynak’tan ilginç bir iddia geldi. Kaynak, “Enkazın yerinin yaklaşık olarak belirlendiği birinci ve ikinci haritanın hiç bir şekilde valiye ve arama kurtarma masasına ulaştırılmadığını, hatta Kahramanmaraş Emniyeti’nin bu haritayı uzun süre inkâr ettiğini’’ söyledi.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Helikopter kazası, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ELT (yer bildirme) cihazının kaza yerinde askeri üniformalı kişiler tarafından tornavida ile sökülmesine ilişkin video görüntüsünü seyrettiğini belirtmesi, ardından da “cihazları keçiler söküp götürmedi ya’’ sözleriyle yeniden tartışma konusu oldu. Kaza ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla geçen dönem kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, ortaya çıkan yeni durum karşısında önemli açıklamalar yaptı. AA’ya konuşan Kaynak, tornavida ile söküldüğü belirtilen ELT cihazının yerinde olmadığını, ilk komisyonlarının tesbit ettiğini söyledi.





Polise şok suçlama



Cep telefonu sinyallerinden alınan bilgilerle enkaz yerinin yaklaşık olarak belirlendiği bir harita oluşturulduğunu belirten Kaynak, “Harita yarım saatte üretiliyor, hemen jandarma ve emniyete veriliyor. Ancak Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bu haritanın kendilerine geldiğini, validen bile saklıyor’’ dedi. Kaynak, “Haritayı polis saklıyor o zaman’’ sözleri üzerine, “Tabi canım. Biz her şeyi hep jandarmaya yöneltiyoruz ama...’’ diye konuştu.





Köylüler yönlendirildi mi?



Enkazı ilk bulan 14 köylünün savcılıktaki ifadelerinin çok dikkatini çektiğini kaydeden Kaynak, “Köylüler, ‘akşam biz eski muhtar Yılmaz Tilki’nin evinde toplandık, harita üzerinde inceleme yaptık, şurada olabileceğini tahmin ettik ve doğrudan oraya gittik ve bulduk’ diyorlar. Böyle bir haritanın, eski muhtarın evinde bulunması benim kanaatimce mümkün değil’’ dedi. Kaynak, “O zaman birileri enkazı buldu ama köylüler bulmuş gibi mi gösterdi?’’ sorusuna “Evet evet...’’ karşılığını verdi.





Emniyet haritayı inkâr etti



Oluşturulan haritanın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndaki (TİB) jandarma görevlisi tarafından Kahramanmaraş jandarmasına, oradan da emniyete ulaştırıldığını ifade eden Kaynak, “Yanlış hatırlamıyorsam, akşam 22.30 sıralarında alan çok daha daraltılıyor, 4 kilometrekareye kadar düşürülüyor. Ancak birinci ve ikinci harita, hiç bir şekilde arazideki ilin valisine, sivil arama kurtarma masasına ulaştırılmıyor. Kahramanmaraş Emniyeti bu haritayı uzun süre inkâr etti, biz Emniyet Genel Müdürlüğü’ne çok ağır bir yazı yazarak bu bilgiye ulaştık’’ diye konuştu.



Kaynak, raporlarında, bu haritanın dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamza Tiryaki’ye verildiğini, onun da haritayı bölge komutanına arz ettiğini belirttiklerini söyledi.





Sivil havacılık fotoğraf çekti



“Enkazı ilk bulanın kim olduğunun’’ sorulması üzerine Kaynak, enkazın fotoğraflarını sivil havacılığın çektiğini belirtti. Kaynak, “Sivil havacılık, enkaz yerine ilk gittiğinde fotoğraflarını çekiyor ve cihazın yerinde olduğunu görüyor. Ancak ikinci gidişlerinde cihazın yerinde olmadığını tesbit ediyorlar. Sivil havacılığın buradaki kusuru, kaza kırım raporunda ELT cihazının yerinde olmadığını hiç vurgulamıyor, görmezden geliyor, raporunda buna değinmiyor’’ diye konuştu.





CHP’li Özdemir: Kusur var



Dönemin komisyon üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir de olayda, devletin kurumlarının kusuru olduğunu söyledi. Komisyonun, “kazanın oluş şekline bakmaktan daha çok; başta Kayseri Valiliği, emniyeti, Ulaştırma Bakanlığı ve sivil havacılık yetkilileri olmak üzere kamu kurumlarının kusurlarını örtbas etmek için görev yaptığını’’ iddia eden Özdemir, “Kaza kırım ekibi tecrübeli değildi, doğru oluşturulmadı’’ dedi. Özdemir, “ELT cihazının sökülmüş olmasının, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir yurtdışı seyahatinde yeni bir şeymiş gibi söylenmesinin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Ortada ihmal, kusur varsa devlete düşen görev ihmali olanları bulup çıkarmaktır. Suçlu jandarmaymış gibi gösteriliyor. İş, özel yetkili mahkemeye havale ediliyor. Savcının da yeni bir ‘Ergenekon’ yaratmak gibi düşüncesi var. Orada asıl kusuru olan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile arama kurtarmadan sorumlu olan Ulaştırma Bakanlığı’dır’’ diye konuştu.





