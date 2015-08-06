Enkaz parçası Malezya uçağına ait



Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya yolcu uçağına ait olduğu tahmin edilen parçanın Fransa'da incelenmesi tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamayı Malezya Başbakanı Necip Razik yaptı. Razik, Fransa Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi'ndeki incelemenin, bulunan parçanın uçağa ait olduğunu gösterdiğini belirtti. Söz konusu parçanın uçağın kanadına ait olduğunu kaydetti.

Malezya yolcu uçağının akıbetini aydınlatabilecek parça geçen hafta Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı La Reunion adasında kıyıya vurmuştu. Parça, Fransa Savunma Bakanlığı'nın Toulouse kentinde bulunan Teknik Merkezi'ne götürülmüştü.

İncelemede Fransız uzmanlara Malezya, Çin ve ABD'den meslektaşları eşlik etti. Uçağı imal eden Boeing'den bir teknik ekip de Toulouse'a gelmişti.

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan uçak, ardında hiçbir iz bırakmamıştı.