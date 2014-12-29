'Enkaz parçalarına kısa sürede ulaşılacaktır'



DW: Sayın Großbongardt bir uçağın sadece kötü hava koşulları nedeniyle radardan kaybolması gibi bir durum mümkün mü?

Heinrich Großbongardt: Hava etkenlerden biri olabilir. Ancak geçen yıllarda yaşanan kazalarda hiçbir zaman tek etken hava durumu değildi. Aksine birçok etkenin birleşimi söz konusuydu.

DW: Peki, AirAsia uçağının kaybolmasında sizce diğer faktörler neler olabilir?

Großbongardt: Şu anda her şey birer spekülasyondan ibaret. Teknik bir arıza çıkmış olabilir ya da dikkatli bir şekilde formüle etmek gerekirse mürettebatın birtakım yanlış kararlar almış olması mümkün. Aslına bakarsanız her şey mümkün… Mürettebat ve hava trafik kontrol ekibi arasında geçen konuşmalar ve bazı radar verileri kamuoyuna açıklandıktan sonra, neler yaşanmış olabileceği konusunda çok daha faklı yaklaşımlar elde edilecektir.

DW: Malezya Havayolları’nın MH370 sefer sayılı uçağının geçen Mart ayında aynı şekilde hiçbir iz bırakmadan kaybolduğu düşünüldüğünde, Asya'da farklı uygulamalar, kurallar mı söz konusu? Ya da bu bölge hava trafiği açısından kendine has birtakım zorluklara mı sahip?

Großbongardt: Asya'da yer ekibi tarafından pek iyi kontrol edilemeyen birçok bölge mevcut. Bunun başlıca nedeni çok uzun denizaşırı uçuşların mevcut olması. Eğer bir uçak irtifa kaybediyorsa, radardan kaybolması ve uçağın takip alanından çıkması mümkün. Bunun fiziksel birtakım nedenleri var. Bu durum uçağın bir anlamda ufuk çizgisinden kaybolması şeklinde ifade edilebilir. Avrupa ve ABD'de hava sahasının yüzde yüzü radarla takip edilebiliyor. Yani hiçbir uçak hiçbir noktada takip edilemez durumda değil. Asya'da alanın büyüklüğü nedeniyle kısa mesafe uçuşlarında bile durum daha farklı.

DW: MH370 faciasından bu bölgeyle ilgili alınan dersler olmadı mı peki?

Großbongardt: Malezya Havayolları'nın yaşadığı durum herkesin büyük bir baskı altında uçakların uydu teknolojisiyle nasıl takip edilebileceği konusunda kafa yormasına neden oldu. Ancak hava ulaşımının tarihi düşünüldüğünde MH370 daha dün olmuş kadar yeni bir olay. Yeni bir takip sistemi geliştirebilmek, bunu uygulamaya koymak ve sistemin güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak için en az 2-3 yıl gerekiyor.

DW: AirAsia'nın QZ8501 sefer sayılı uçağı cumartesiyi pazara bağlayan geceden beri kayıp. Hala kazadan sağ kurtulan birini bulma şansı var mı?

Großbongardt: Deniz üzerinde gerçekleşen uçak kazalarından sağ kurtulmak ne yazık ki pek mümkün değil.

DW: Sizce kaza mahalli MH370'ten daha kısa sürede tespit edilebilir mi?

Großbongardt: Kesinlikle evet. Çok daha farklı bir olay bu. Kilometrelerce mesafe kat edebilen bir A330 değil, bir kısa mesafe uçağı söz konusu. Uçuş bir kısa mesafe uçuşu, yani uçağın çok daha az yakıtı var. MH370 olayında uçağın bulunmasını zorlaştıran faktörlerden biri, birilerinin bazı sistemleri devreden çıkararak uçağın izinin radarda kaybedilmesine neden olması. AirAsia uçağında bu tip bir olay yaşandığına dair elimizde hiçbir veri yok. Hava koşulları çok kötüydü. Önümüzdeki günlerde en azından uçağın enkazından bazı parçaların bulunabileceğine eminim.