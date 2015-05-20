Enkaz 'ibret için' çıkarılacak



İtalya Başbakanı Matteo Renzi, tekneyi ibret alınması için çıkaracaklarını belirterek "Tüm dünyanın olup bitenleri görmesini istiyorum" dedi.

Tekne, nisan ayında Akdeniz'de Libya'nın 85 deniz mili açığında batmıştı. Yüzlerce sığınmacının bulunduğu bildirilen tekneden sadece 28 kişi kurtarılırken, 24 ceset su yüzeyine çıktığı için denizden çıkarılabildi. Yaklaşık 375 metre derinde bulunan enkazın nasıl çıkarılacağıyla ilgili bir bilgi ise verilmedi.

Tahminlere göre, bu işin maliyeti 15-20 milyon euro arasında tutacak. Masrafı AB'nin üstlenmemesi durumunda İtalya karşılayacak. Akdeniz'de batan sığınmacı tekneleri bulundukları noktaların tam olarak bilinmemesi ve pahalıya mal olması nedeniyle genelde denizden çıkarılmıyor.

İtalya'nın şikayeti

İtalya hükümeti, Akdeniz'de kaçak sığınmacı tekneleri konusunda uluslararası destekten yoksun bırakıldığını ileri sürüyor. Başbakan Renzi, "Bazı ülkelerin gemiler göndermesi, ama mültecileri bize bırakması olacak iş değil" diyerek bu durumdan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

İtalyan Başbakan, kaçakçı teknelerine AB karasularına girdikleri bölgeye göre müdahalede bulunulmasına karşı çıkarak ülkelere göre kota oluşturulmasını önerdi. Ancak İtalya'nın talep ettiği, AB Komisyonu'nun da desteklediği kotaya göre sığınmacı kabul edilmesi uygulamasına İngiltere karşı çıkıyor.