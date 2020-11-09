Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda’nın babasından o eleştirilere tepki: Bunda garipsenecek ne var

İzmir’deki depremde çöken Bayraklı’daki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nden önceki gün taburcu edildi. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin, “Bunda garipsenecek ne var. Kızımı kucaklamak istedim” dedi.

30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen ve AFAD’a göre 6.6, Kandilli’ye göre 6.9 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirdi. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin’in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

7 Kasım’da tedavisi ve kontrolleri tamamlanan Ayda’nın taburcu edilmesine karar verildi. Öğleden sonra baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp hastaneden çıktı ve yakındaki bir otomobile doğru hızlı adımlarla ilerledi. Babasının kucağındaki Ayda’nın ayaklarının çıplak, üzerine bir ceket örtülü olduğu görüldü. Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü. Ayda ve babası, daha sonra otomobille ayrıldı. Ailenin bir yakınlarının evine gittiği öğrenildi. Ayda’nın hastaneden babası Uğur Gezgin’in kucağında, ayakları çıplak, üzerine bir ceket örtülerek götürülmesi ise eleştirilere de neden oldu. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, baba Uğur Gezgin ise Ayda’nın hastaneden taburcu olması ve evde geçirdiği anları Hürriyet’e anlattı:

“Ayda, iyileşti ve hastaneden çıktık. Kucağıma aldım, sarıldım, sarıp-sarmaladım. Ben öyle istedim. Zaten hastane kapısına kadar getirilmişti. Kucağıma alıp kapının önünde bekleyen araca götürdüm. Bunda garipsenecek ne var. Kızımı, Ayda’mı kucaklamak istedim, sarılmak istedim. Hepsi bu...O fotoğraf karesinde babanın kızına sevgisi var, özlemi var. Şu an bir yakınımızın evinde kalıyoruz. Ayda da çok iyi, şuan sizinle konuşurken ağabeyiyle oyun oynuyor. Psikolojik destek de alıyor. Sağolsun hocalarımız burada, gerekli psikolojik desteği de sağlıyorlar. Türkiye’nin her yerinden, herkesten destek telefonları geldi. Ayda için sevinçlerini paylaştılar, üzüntümüze, acımıza ortak oldular. Sahip çıkan, arayan soran çok kişi var. Tabii ki reklam için arayan, gündeme gelmek için yapanlar da var.”

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