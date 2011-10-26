-Enkaz altında 67 saat ERCİŞ (A.A) - 26.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden yaklaşık 67 saat sonra Erciş ilçesinde enkaz altından öğretmen Gözde Bahar, yaralı kurtarıldı. Depremden sonra ilçede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezinde çöken Altıntaş apartmanının enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Burada yürütülen çalışmalar sonucunda, saat 08.00 sıralarında 27 yaşındaki Gözde Bahar'a ulaşıldı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Gözde Bahar'ı enkaz altından çıkarmayı başardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gözde Bahar, ilçe spor salonunda kurulan Sahra Hastanesine kaldırıldı. Solunum sıkıntısı çeken ve kalbi yolda duran Gözde Bahar, Sahra Hastanesinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Gözde Bahar, daha sonra ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. 5 Eylülde İngilizce öğretmeni olarak ilçede göreve başladığı öğrenilen Gözde Bahar'ın, daha önce Doğubayazıt da sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı kısa süre önce de kadrolu öğretmen olarak Erciş'te atandığı öğrenildi. Kızının enkaz altından çıkarılışını gözyaşları içinde izleyen anne Şüküfe Çamoğlu, kızının bir arkadaşıyla çöken binada yaşadığını, arkadaşının deprem sırasında evde olmadığını anlattı. Gözde Bahar'ı hastanede yalnız bırakmayan nişanlısı Hasan Gürcan da, 10 Temmuzda nişanlandıklarını söyledi.