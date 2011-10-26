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Enkaz altında 61 saat ERCİŞ (A.A)

26 Ekim 2011 06:50

-Enkaz altında 61 saat ERCİŞ (A.A) - 26.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden yaklaşık 61 saat sonra, Erciş ilçesinde bir üniversite öğrencisi çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarıldı. İlçe merkezi Seylan Caddesinde bulunan Aydınlar Apartmanının enkazında süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 yaşındaki Eyüp Erdem'e ulaşıldı. Ekipler uzun saatler süren çalışmalar sonucu Erdem'i bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarmayı başardı. Sedyeye konulan Erdem, ambulansa taşındı. Eyüp Erdem, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçede oluşturulan Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı. Deprem anından bu yana enkazın başından ayrılmayan baba Salih Erdem, oğlunun Erciş'te Makine bölümünde yüksek okul eğitimi gördüğünü, yaklaşık 1 ay önce yaşadıkları Muş'un Malazgirt ilçesinden Erciş'e geldiğini söyledi. Salih Erdem, oğlunun arkadaşlarıyla beraber kiraladıkları bu evde yaşadığını anlattı. Bu arada enkazdan çıkarılırken bilincinin açık olduğu görülen üniversite öğrencisi Eyüp Erdem'in, kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğu yerden ekiplerle konuştuğu duyuldu.

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