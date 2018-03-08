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Eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, eniştesi Çetin Aslan'ı işlettiği internet kafede çıkan tartışma sırasında tabanca ile öldürüp, aynı yerde intihar etti

08 Mart 2018 22:16

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, eniştesi Çetin Aslan\'ı işlettiği internet kafede çıkan tartışma sırasında tabanca ile öldürüp, aynı yerde intihar etti.
Kurtalan ilçesinde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen Kerem Ceylan, 2 yıl önce ölen ablasının eşi Çetin Aslan ile telefonla görüşürken tartıştı. Tartışmanın ardından Ceylan, saat 18.30 sıralarında eniştesinin işlettiği internet kafeye gitti. Burada da devam eden tartışma sırasında Kerem Ceylan, belindeki tabancayı çıkararak eniştesi Çetin Aslan\'a ateş etti. Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Ceylan aynı tabanca ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Kerem Ceylan, olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kerem Ceylan\'ın 2 yıl önce \'adam yaralama\' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği, ancak engelli raporu nedeniyle geçen yıl serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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