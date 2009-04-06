Eniştenin kanalına ceza

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eniştesi AKP milletvekili Mehmet Tekelioğlu’nun ortağı olduğu ve İzmir’de yayın yapan Kanal 35 Televizyonu, seçim döneminde yasakları en çok ihlal eden kanallardan biri oldu. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu YSK) kanala iki uyarı, dört kez de program durdurma cezası verdi. Kanal 35 ile birlikte Erbakan’ın TV’si olarak bilinen TV 5, Bengü Türk, Gün TV de yasakları ihlalde ön sıralarda yer aldı.



YSK, RTÜK’ten gelen izlene raporları çerçevesinde 1 Ocak 2009-29 Mart 2009 tarihleri arasında seçim yasaklarını ihlal eden radyo ve TV kuruluşlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Gül’ün eniştesinin ortağı olduğu kanala, ‘’Tarafsızlık ve gerçeklik ilkelerine uymadığı, tek yönlü yayın yaptığı, siyasi partiler arasında fırsat eşitliği sağlamadığı, siyasi parti ve adayların reklamına yer verdiği’’ gerekçesiyle ceza uygulandı.



Geçen ay lisans almıştı



Kanal 35 geçen ay da RTÜK’ten kablo lisans izni almıştı. Türksat 3-A uydusundan İzmir’de yayın yapan ve16 Temmuz 2007’de kurulan Kanal 35, bu izin sayesinde İzmir ve çevresinde kablodan da izlenebiliyor.



Diğer kanallar da var



YSK tarafından seçim yasaklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarı ve program durdurma cezası verilen, diğer radyo ve TV kanalları da şöyle:

‘’TV Net, Ulusal TV, Kanal Türk, Ata TV, TV 5 Ege TV, Halk TV, Medya FM, Ses TV, Rumeli TV, Bengü Türk, Yeni Asır TV, Aksu TV, STR, TGRT, Kon TV, Alem FM, Metronom FM, Kanal Biz, Asu TV, Radyo Bester, Olay TV, Ülke TV, Çukurova TV, Akdeniz TV, Kent TV, Kanal A, Kanal 24, İzmir TV, İstanbul FM, Gün TV, 21. Yüzyıl TV, Samanyolu Haber, Kanal 7, Mehtap TV’’ (Gazeteport)