Enişte katiline 15 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, yanında kaldığı eniştesi Resul Bolat\'ı (49) kabak oyacağıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tufan Kurt (40), 15 yıl hapse mahkûm edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık Tufan Kurt\'un avukatı ile öldürülen Resul Bolat\'ın kızı Dudu Bolat ve kardeşi İbrahim Bolat hazır bulundu. Yargılama sonunda Kurt, \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapse mahkûm edildi. Ardından eylemin \'haksız tahrik\' altında gerçekleştiğine kanaat getiren mahkeme heyeti, cezayı 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmadaki olumlu tutum ve davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, Tufan Kurt\'un 15 yıl hapsine karar verdi.

Duruşmaya kent dışından gelerek katılan Resul Bolat\'ın kızı Dudu Bolat, cezanın çok az olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Dudu Bolat, sanığın en az 30 yıl hapis cezası almasını umduğunu söyledi. Bolat, \"Ama 15 yıl verdiler. Bunda da vardır bir hayır. Bu benim acımı hiçbir zaman dindiremeyecek. Davam bitmedi. Üst mahkemeye gideceğim\" dedi.

Resul Bolat\'ın kardeşi İbrahim Bolat da cezayı az bulduğunu ifade ederek, \"Biz ağırlaştırılmış bir ceza bekliyorduk. Ne yapalım. Üst mahkemeye gereken her türlü başvuruyu yapacağız\" diye konuştu.

Ailenin avukatı Muhammed Murat Göl de \"Temyiz edeceğiz. İşlediği suçun karşılığı olmayan, çok hafif bir ceza ile kurtuldu. Bu tür davranışlar ülkede insanların can güvenliğini engeller. Adalet talep edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kişilik ve anksiyete bozukluğu teşhisiyle Adana Devlet Hastanesi\'nden 11 Temmuz 2013 tarihinde yüzde 48 engelli raporu verilen Tufan Kurt, bu raporla engelli kamu personeli sınavına girdi. Sınavı kazanan Kurt\'un, Antalya\'ya ataması yapıldı. Eylül 2016\'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde engelli memur olarak göreve başlamak üzere Antalya\'ya gelen Tufan Kurt, ev tutuncaya kadar ablasıyla eniştesinin ikamet ettiği Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki otel lojmanında kalmaya başladı. İddiaya göre, alkol ve at yarışı oynama bağımlısı olan Kurt, üzerindeki parayı da harcamamak için eniştesi Resul Bolat\'a verdi. Tufan Kurt, 18 Eylül\'de verdiği parayı geri isteyince eniştesiyle arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kurt, kabak oyma bıçağıyla eniştesini sırtından yaraladı. Resul Bolat sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.



FOTOĞRAFLI