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Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

Mahkeme Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi

19 Haziran 2017 15:44

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. 


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta yapılan davanın karar duruşmasında, sanık Berberoğlu'nun üzerine yüklenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği sabit olmakla beraber, suçun işlenişi biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. 

Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun cezasını 25 yıla indirmişti. Heyet, Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanlarıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç üzerine hükmolunan cezasının haddi itibarıyla kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını da kararlaştırmıştı.

 

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