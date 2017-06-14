Enis Berberoğlu'nun avukatı: FETÖ'cülükten mahkum olmaktan utanç duyuyoruz

MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili avukatı Murat Ergün "Enis Berberoğlu haksızlığa, hukuksuzluğa uğramıştır" dedi.

"Ben yıllarca Silivri'nin dağlarında FETÖ'ye karşı mücadele etmiş bir avukat olarak söylüyorum.Bugün burada FETÖ'cülükten mahkum olmaktan utanç duyuyoruz" diyen Ergün "Utancımızın kaynağı bizim yaptığımız eylemler değil, bize yapılanlardır. Hukuk adına unutuyoruz" şeklinde konuştu.

Gazeteci Erdem Gül de, Berberoğlu'nun tutuklanması hakkında" Son söylediği sözleri aktarayım size.Ben bu işten alacaklı çıkacağım ve üstesinden gelirim. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yapılacak tek şey özgürlüklerin sağlanması için mücadele etmeyi sürdürmek" dedi.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün açıklaması şöyle:

"Türk milletine konuşuyoruz. Ben buradan Türk milletine söylüyorum. Az önce mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu haksızlığa, hukuksuzluğa uğramıştır. Ben yıllarca Silivri'nin dağlarında FETÖ'ye karşı mücadele etmiş bir avukat olarak söylüyorum.

Bugün burada FETÖ'cülükten mahkum olmaktan utanç duyuyoruz.

Utancımızın kaynağı bizim yaptığımız eylemler değil, bize yapılanlardır. Hukuk adına unutuyoruz. Enis Berberoğlu'nun avukatı olmaktan gurur duyuyorum. AYrılmadan önce söylediği son söz, "Eğer memleket için hayırlı olacaksa bir kere değil, on kere müebbet yemeye hazırım". Bu hukuka gidişe bir yol olsun.

Enis şu an adliyenin zemin katında polis merkezinde. Kaçma şüphesi var diye aldılar. Tutuklama kararı verildiği için bir söylenti var, Maltepe'ye gönderilecek. Sonra Silivri'ye gönderilecek.

Erdem burada, Can ve Enis Berberoğlu örgüte üye olmadan yardım etme meselesiyle yargılamaları devam ediyor. Orada bir karar yok, tespit yok. Orada belirli bir ceza yok. Ona rağmen alelacele casusluktan mahkumiyet kararı verildi."

Erdem Gül'ün açıklamaları şöyle:

Uzun söze gerek yok arkadaşlar. Ortada bütün bu tanık olduğumuz yargılama ve iki tane haber. Ve onun sonucunda bir müebbet çıkardı bu mesele. Doğrudan doğruya gazetecilik davasıdır bu. Ülkede gazeteciliği engelleme davasıdır bu. Gazetecilik açısından hakkaten vahim durumdayız. İki haber dışında hiçbir delil bulunmamaktadır.

Normal bir halk bu yargılamayı yapsaydı, ille de bir ceza verin denseydi daha farklı bir durumda olurduk. Kopkoyu bir hukuksuzluk içerisindeyiz. Üzüntülüyüz, bir milletvekili tutuklandı. Ama geriye dönük baktığınızda bir gazetecidir.

Son söylediği sözleri aktarayım size.

Ben bu işten alacaklı çıkacağım ve üstesinden gelirim. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yapılacak tek şey özgürlüklerin sağlanması için mücadele etmeyi sürdürmek. Ben bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdüm. Dolayısıyla kalanlar ellerini başlarına koysunlar ve düşünsünler. Mücadeleyi sürdürsünler.