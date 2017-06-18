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Enis Berberoğlu’ndan Adalet Yürüyüşü’ne mesaj

CHP’li Berberboğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü, dördüncü gününü geride bıraktı

18 Haziran 2017 20:45

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Tanal bir saatlik ziyaretin ardından çıkışta Enis Berberoğlu'nun mesajını okudu. Berberoğlu mesajında, "Sevgili adalet savaşçıları; ilk andan itibaren bu meseleyi bir medya özgürlüğü davası olarak gördüm. Dolayısıyla ülkemizde medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam. Bu yüzden adalet yürüyüşüne en içten duygularla destek veriyor, size güç ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Herkes için adalet isteyeceğiz"

Mahmut Tanal bugün öğleden sonra Maltepe Cezaevi'ne geldi. Tanal burada yaptığı açıklamada, "Herkes İçin adalet isteyeceğiz. Bu adalet yürüyüşüne her kesimi davet ediyoruz. Mağdur olmuş olanlar, adalet arayanlar, hukuk devletini arayanlar, demokrasiyi arayanlar, hukukun üstünlüğünü arayanlar, adil yargılama isteyenler. Sosyal medyada destek istiyoruz, yürüyüşte destek istiyoruz. Gelemeyenler varsa evinin içerisinde adalet için 5 adım yürüsünler" dedi.

Berberoğlu: Sevgili adalet savaşçıları...

Mahmut Tanal açıklamanın ardından cezaevine girdi ve burada yaklaşık bir saat kaldı. Cezaevindeki görüşmenin ardından çıkışda açıklama yapan Mahmut Tanal, tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nun kendisine ilettiği mesajı okudu. Berberoğlu mesajında, "Sevgili adalet savaşçıları; ilk andan itibaren bu meseleyi bir medya özgürlüğü davası olarak gördüm. Dolayısıyla ülkemizde medya özgür olmadan ben ne içeride ne dışarıda özgür olamam. Bu yüzden adalet yürüyüşüne en içten duygularla destek veriyor, size güç ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Morali çok iyi"

Tanal konuşmasının devamında, Enis Berberoğlu'nun moralinin çok iyi olduğunu belirterek, "Eninde sonunda ülkemizde adaletin tecelli olacağına inanıyor. Bu davanın hukuki karar olmadığını siyasi bir karar olduğunu ve bu şekilde bir suç işlemediğini kendisine iftira atıldığını söylüyor. Bu bir kumpastır, bu şekilde söylüyor" diye konuştu. 

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