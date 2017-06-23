Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni

Dün gece hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için 14 Haziran'da tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na bir günlük izin verildi.

Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, "Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim" dedi.

Tutuklu milletvekili Berberoğlu’nun hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın emekli öğretmendi.

Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapis cezası verilerek tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunun üzerine Ankara'dan "Adalet Yürüyüşü" adıyla bir yürüyüş başlatarak İstanbul'a hareket etmişti. Yürüyüş bugün 9. gününde.