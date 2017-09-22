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Enis Berberoğlu: Sağlığım iyi mücadeleye devam

"Ancak hapishane koşullarında da olsa yaşam kalitemi etkileyecek bir sağlık sorunum yok"

22 Eylül 2017 20:45

Sağlık problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine götürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Yaşam kalitemi etkileyecek bir sorunum yok, sağlığım iyi mücadeleye devam" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında İrgil, Berberoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili,  "Bir hekim olarak söyleyebilirim, sağlık durumu gayet iyi" dedi. 

 

"Hapishane koşullarında da olsa yaşam kalitemi etkileyeek bir sağlık sorunum yok"


Berberoğlu, İrgil aracılığıyla şu mesajı paylaştı: "Sağlığımla ilgili kaygılananlara çok teşekkür ederim. Birçok mesaj ve temenni aldım. Sağolsunlar. Ancak hapishane koşullarında da olsa yaşam kalitemi etkileyecek bir sağlık sorunum yok. Siz dışarıda biz içeride mücadeleye devam edeceğiz." 

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