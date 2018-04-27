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"Enis Berberoğlu milletvekili adayı olacak" iddiası

Yaklaşık bir yıldır Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Berberoğlu'nun, aday olmasını CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun istediği bildirildi

27 Nisan 2018 17:47

Yaklaşık bir yıldır Maltepe Cezaevi'nde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yeniden aday olacağı iddia edildi. MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin tutuklu bulunan Berberoğlu’nun, tekrar aday olmasını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu istediği bildirildi. Berberoğlu'nun İstanbul'dan aday gösterileceği kaydedildi.

Sözcü’nün haberine göre; Maltepe Cezaevi’nde yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Önce müebbet hapis verdiler, ‘Casus’ dediler. Sonra cezayı 25 yıla indirdiler. Ardından o da bozuldu, ’25 yıl da olmaz bunu 5 yıl yapalım dediler’ açıklamalarında bulundu.

Berberoğlu’nun haksız yere tutuklu bulunduğunu söyleyen Tekin, “Bu adaletsizliğin son bulması lazım. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Anayasa Mahkemesi bir an önce kararını vermeli. Ama Enis seçimlerden çok ümitli. Onun derdi milletvekili olmak değil, adalet…” dedi.

Berberoğlu davasının Türkiye’deki adaletsizliğin sembollerinden olduğunu söyleyen Tekin, “Türkiye’nin dünyaya karşı imajı açısından da adalet anlayışı açısından da bir milletvekilinin bu şekilde haksızlığa uğraması kötü bir algı da yaratıyor. Milletvekili arkadaşları ile görüşebiliyor ancak sosyal çevresini, arkadaşlarını göremiyor. Onları çok özlemiş.”

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CHPEnis Berberoğlumilletvekiliadaymaltepe cezaevi

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