Enis Berberoğlu: Kimse beni merak etmesin

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberlioğlu'nun "Adalet için yola çıkanların demokrasi özlemini görüyorum" dediğini söyledi.

dihaber'de yer alan habere göre, MİT TIR'ları davasında tutuklanarak Maltepe Cezaevine konulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe cezaevinde ziyaret eden Yarkadaş, Maçka Demokrasi Parkı'nda devam eden "Adalet nöbetine" katıldı. Üzerine "Adalet" yazan tişört giyen Yarkadaş, nöbetteki yurttaşlara Berberoğlu'nun mesajını iletti.

"Kimse beni merak etmesin"

Yarkadaş, Berberoğlu'nun "Gönlümün yarısı Ankara'da yarısı Maçka'da. Her gün oradaki yoldaşların beni sahiplenmesini ve adalet için yola çıkanların demokrasi özlemini görüyorum. Hiç kimse beni merak etmesin. Dışarıda nasıl adalet ve özgürlük mücadelesi sürdürüldüğünü görüyorum" dediğini aktardı.

Yıllarca gazetecilik yapmış biri olarak Berberoğlu "casusluk" suçlamasının kendisine yöneltildiği için üzüldüğünü aktardığını söyleyen Yarkadaş, Berberlioğlu'nun "Madem öyle bugüne kadar bu casusluğu neden tespit edemediler" dediğini belirtti.