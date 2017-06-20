T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enis Berberoğlu: Kimse beni merak etmesin

"Madem öyle bugüne kadar bu casusluğu neden tespit edemediler"

20 Haziran 2017 22:46

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nu ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberlioğlu'nun "Adalet için yola çıkanların demokrasi özlemini görüyorum" dediğini söyledi.

dihaber'de yer alan habere göre, MİT TIR'ları davasında tutuklanarak Maltepe Cezaevine konulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe cezaevinde ziyaret eden Yarkadaş, Maçka Demokrasi Parkı'nda devam eden "Adalet nöbetine" katıldı. Üzerine "Adalet" yazan tişört giyen Yarkadaş, nöbetteki yurttaşlara Berberoğlu'nun mesajını iletti.

"Kimse beni merak etmesin"

Yarkadaş, Berberoğlu'nun "Gönlümün yarısı Ankara'da yarısı Maçka'da. Her gün oradaki yoldaşların beni sahiplenmesini ve adalet için yola çıkanların demokrasi özlemini görüyorum. Hiç kimse beni merak etmesin. Dışarıda nasıl adalet ve özgürlük mücadelesi sürdürüldüğünü görüyorum" dediğini aktardı.

Yıllarca gazetecilik yapmış biri olarak Berberoğlu "casusluk" suçlamasının kendisine yöneltildiği için üzüldüğünü aktardığını söyleyen Yarkadaş, Berberlioğlu'nun "Madem öyle bugüne kadar bu casusluğu neden tespit edemediler" dediğini belirtti.

 

 

ETİKETLER

enis berberoğlumit tırlarıbarış yarkadaşmesajadalet yürüyüşü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24