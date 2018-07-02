Enis Berberoğlu için tahliye başvurusu

HDP Milletvekili Leyla Güven’in milletvekili seçilmesi sonrasında tahliye edilip savcı itirazı üzerine yeniden tutuklanmasının ardından, gözler CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na çevrildi. 24 Haziran’da yeniden İstanbul Milletvekili seçilen Berberoğlu, bugün mazbatasını alacak. Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, dosyayı görüşecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurarak, Berberoğlu’nun tahliyesini istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Berberoğlu’nun avukatları, 26. dönemde milletvekili dokunulmazlıklarının “bir defaya mahsus” kaldırıldığına dikkat çekti ve anayasa değişikliğinin gerekçesinde ve TBMM’deki görüşmelerde dokunulmazlıklara ilişkin ilgili madde uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağı gönüşüne yer verdiler.

Gerekçe

Avukatlar, tahliye istemini şu gerekçelere dayandırdı:

“Anayasa m. 83/4 hususta yoruma mahal bırakmayacak kadar açıktır. Anayasamıza göre 'Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır' hükmü, hakkında bir soruşturma/kovuşturma olan milletvekilinin tekrar TBMM üyesi olarak seçilmesi halinde yeniden ve kendiliğinden Yasama Dokunulmazlığı zırhını giyecek olması, bu hak ve imtiyazdan faydalanacak olması sebebiyle var olan soruşturma/ kovuşturmanın devamının ancak TBMM’nin yasama dokunulmazlığını 'yeniden kaldırılmasına bağlı' olduğunu ortaya koymaktadır. Müvekkilimiz 24/6/2018 tarihli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ili milletvekili olarak yeniden TBMM’ye seçilmiştir. Gazi Meclis’in saygın ve artık üçüncü dönemi olması nedeniyle de deneyimli bir üyesi olacak Berberoğlu, yeniden seçilen bir milletvekili olarak Anayasa m. 83/4 uyarınca hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturmanın var olması halinde, bu yargısal faaliyetin ancak TBMM’nin yasama dokunulmazlığını Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nün amir hükümlerinin işletilerek yeniden kaldırılmasının ardından devam edebileceği açıktır.”

"Tutuklama kararı yok"

Başvuru dilekçesinde Enis Berberoğlu’nun milletvekili olduğu ve kaçma şüphesi olmadığı gibi, hakkında başkaca da bir tutuklama kararı olmadığı anımsatıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’li Berberoğlu’nu “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum etmişti. Ancak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi söz konusu kararı bozmuş, bunun üzerine yapılan yargılamada Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Berberoğlu bu kararı da Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne götürerek itiraz etti. Yargıtay’a yapılan itirazın görüşmeleri hâlâ sürdüğü için Berberoğlu hakkındaki hüküm kesinlik kazanmamış oldu.