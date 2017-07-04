Enis Berberoğlu: Demokrasiye ve adalete inananlar şu an tarih yazıyor

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret eden Barış Yarkadaş, görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Yarkadaş, Berberoğlu'nun, "Demokrasiye ve adalete inanlar şu an tarih yazıyor. Demokrasi ve adalet için 450 km’lik yolu yürüyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dediğini aktardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, cezaevi önünde nöbet tutan CHP'li "Adalet Nöbetçileri" ile bir süre nöbet de tutan Yarkadaş, "Berberoğlu'nun mesajlarını aktardı. Yarkadaş şunları söyledi:

"Az önce Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettim ve kendisiyle sohbet etme imkanı buldum. Enis Berberoğlu, Adalet Yürüyüşçülerine en içten selam ve saygılarını gönderdiğini söyledi ve şunu ifade etti: 'Demokrasiye ve adalete inanlar şu an tarih yazıyor. Demokrasi ve adalet için 450 Km’lik yolu yürüyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Türkiye’ye bir gün adalet gelecektir ve bu da Adalet Yürüyüşü’nde yer alan, 450 kilometreyi adım adım kat edenlerin sayesinde olacaktır.

Türkiye’nin en temel sorunlarından biri adaletsizliktir ve bu adaletsizlik mutlaka ve mutlaka bir gün ortadan kalkacaktır."

Sağlığı iyi

Yarkadaş, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun sağlığı ve moralinin iyi olduğunu, dışarıdaki gelişmeleri yakından takip ettiğini de belirtti.