ENİS BERBEROĞLU DAVASINA DA BAKAN İSTİNAF MAHKEMESİ'NİN BAŞKAN VE ÜYESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun davasına da bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi\'nin başkanı bir kez daha değişti. Aynı dairede üye hakim Hülya Köşüm\'ün yeri de değiştirildi.

Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığında, dosyasının gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin başkanı Şerafettin Saka idi. Berberoğlu dosyası 2. Ceza Dairesi\'ne geldikten sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan, bu daireye başkan yapıldı. Saka da Özkan\'ın yerine 13. Ceza Dairesi başkanlığına getirildi.

2. CEZA DAİRESİ\'NİN HEM HAKİMİ HEM DE ÜYESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sadık Özkan, HSK\'nın 27 Aralık 2017 tarihli görevlendirme kararı ile 2. Ceza Dairesi başkanlığından alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi başkanlığına getirildi. Özkan\'ın yerine 2. Ceza Dairesi başkanlığına Kemal Aydın getirildi. Kemal Aydın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 21. Ceza Dairesi\'nde üye hakim olarak görev yaparken, 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK Kararnamesi ile BAM başkanı olarak yetkilendirilmiş ancak görev yeri belirtilmemişti.

2. Ceza Dairesi üye hakimi Hülya Köşüm\'ün yeri de değiştirildi. Köşüm, 21. Ceza Dairesi\'ne üye olarak gönderildi. 13. Ceza Dairesi üyesi Cafer Ay\'da Köşüm\'ün yerine 2. Ceza Dairesi\'nde üye olarak görevlendirildi.

