Enis Berberoğlu da Sözcü'ye geçti

Hürriyet'in eski yazarı Yılmaz Özdil'i transfer eden Sözcü gazetesi, eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ile de anlaştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini Ağustos ayında bırakan Enis Berberoğlu, Sözcü Gazetesi'nin yazara kadrosuna katılıyor.
Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra CHP Parti Meclisi'ne giren ve partide Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Berberoğlu medyadan uzun süre ayrı kalamadı.
Gazeteciler.com’un haberine göre, Berberoğlu, Sözcü gazetesinde önümüzdeki haftadan itibaren yazmaya başlayacak.
Sözcü gazetesi geçtiğimiz günlerde Hürriyet'le yolları ayrılan Yılmaz Özdil'i de kadrosuna katmıştı!