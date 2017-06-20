Enis Berberoğlu: Bunun kurgu olduğunu biliyorum, çok rahatım

CHP’li Mahmut Tanal, tutuklanan Enis Berberoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Tanal, Berberoğlu’nun, Can Dündar’ın kitabında bahsedilen milletvekilinin kendisi olmadığını, o tarihte vekil seçilmediğini söylediğini aktardı. Tanal, Berberoğlu'nun, "Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum" dediğini bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MİT TIR’ları davasıyla tutumlanan, tutuklanmasının ardından partisinin Adalet Yürüyüşü başlattığı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden adalet yürüyüşüne katılanlara mesaj gönderdi. Berberoğlu, “Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, dün MİT tır’ları davasından tutuklanan CHP İstanbul Milletvetili Berberoğlu ile Maltepe Cezaevin’de bir araya geldi. Berberoğlu’nun adalet kortejine ve Türkiye’ye mesajlarını iletti.

‘Önce gazeteciyim’

Cezaevi koşullarına ilişkin Berberoğlu’nun bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Erkek, yalnız kaldığını ve bunun doğru olmadığını kaydetti. Berberoğlu’nun özellikle yandaş medyayı takip ettiğini söylediğini belirten Erkek, Berberoğlu’nun kendisine aktardıklarını şöyle özetledi:

“Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum.”

Enis Berberoğlu ile ilgili komik iddialar olduğunu söyleyen CHP’li Muharrem Erkek, Berberoğlu ve eşinin yaşamları boyunca beraber gazetecilik yaptklarını, ekmeklerini gazetecilikten kazandıklarını kaydetti. “Bir haberden bir iftira yaratılıyor” diyen Erkek, amacın CHP’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmak olduğunu dile getirdi. CHP’nin bugün demokrasi için, tek adam rejimine karşı mücadele edebilen en güçlü parti olduğuna dikkat çeken Erkek, “Burada amaç CHP’yi, Genel Başkanımızı yıpratmaya çalışmak. Bir haberden böyle bir kurgu ve ceza çıkartıldı. Ortada delil bile yok. Bir çok gazetede MİT tır’larının silahla taşındığı zaten beyanlarla açıklandı. Tüm dünyanın bildiği bir şey sır olabilir mi? Cezaevinde olduğunu biliyoruz ama Enis Bey vicdanen çok rahat olduğu için morali gayet iyi” diye konuştu.