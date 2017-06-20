T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enis Berberoğlu: Bunun kurgu olduğunu biliyorum, çok rahatım

"Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum"

20 Haziran 2017 10:42

CHP’li Mahmut Tanal, tutuklanan Enis Berberoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Tanal, Berberoğlu’nun, Can Dündar’ın kitabında bahsedilen milletvekilinin kendisi olmadığını, o tarihte vekil seçilmediğini söylediğini aktardı. Tanal, Berberoğlu'nun, "Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum" dediğini bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MİT TIR’ları davasıyla tutumlanan, tutuklanmasının ardından partisinin Adalet Yürüyüşü başlattığı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinden adalet yürüyüşüne katılanlara mesaj gönderdi. Berberoğlu, “Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, dün MİT tır’ları davasından tutuklanan CHP İstanbul Milletvetili Berberoğlu ile Maltepe Cezaevin’de bir araya geldi. Berberoğlu’nun adalet kortejine ve Türkiye’ye mesajlarını iletti.

‘Önce gazeteciyim’

Cezaevi koşullarına ilişkin Berberoğlu’nun bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Erkek, yalnız kaldığını ve bunun doğru olmadığını kaydetti. Berberoğlu’nun özellikle yandaş medyayı takip ettiğini söylediğini belirten Erkek, Berberoğlu’nun kendisine aktardıklarını şöyle özetledi:

“Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bunun bir kurgu olduğunu biliyorum, rahatım. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum.”

Enis Berberoğlu ile ilgili komik iddialar olduğunu söyleyen CHP’li Muharrem Erkek, Berberoğlu ve eşinin yaşamları boyunca beraber gazetecilik yaptklarını, ekmeklerini gazetecilikten kazandıklarını kaydetti. “Bir haberden bir iftira yaratılıyor” diyen Erkek, amacın CHP’yi köşeye sıkıştırmaya çalışmak olduğunu dile getirdi. CHP’nin bugün demokrasi için, tek adam rejimine karşı mücadele edebilen en güçlü parti olduğuna dikkat çeken Erkek, “Burada amaç CHP’yi, Genel Başkanımızı yıpratmaya çalışmak. Bir haberden böyle bir kurgu ve ceza çıkartıldı. Ortada delil bile yok. Bir çok gazetede MİT tır’larının silahla taşındığı zaten beyanlarla açıklandı. Tüm dünyanın bildiği bir şey sır olabilir mi? Cezaevinde olduğunu biliyoruz ama Enis Bey vicdanen çok rahat olduğu için morali gayet iyi” diye konuştu.

 

ETİKETLER

berberoğlumitcan dündarhaberaçıklamaselam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24