'Enigma': 555 karatlık kara elmas açık artırmayla 4.3 milyon dolara satıldı

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555 karatlık ve milyarlarca yıllık bir kara elmas, açık artırmayla 4.3 milyon dolara satıldı.

Bir muz ağırlığında olan 'Enigma' isimli elmas, beklenenden daha ucuza alıcı buldu.

Açık artırmayı yapan müzayede evi Sotheby's, alıcının ödemeyi kripto para ile yaptığını belirtti.

'Enigma'nın geçmişi hakkında çok az bilgi bulunuyor. BBC'nin aktardığına göre elması Dünya'ya bir asteroidin taşıdığı iddia ediliyor.

Kripto para girişimcisi Richard Heart, kara elması kendisinin aldığını açıkladı ve 'Enigma'nın ismini kendi kurduğu siteye ithafen 'HEX.com Diamond' olarak değiştireceğini duyurdu.