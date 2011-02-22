-ENGİN: HSYK'NIN TAKDİRİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, kendisinin talebi olmadığını, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) takdirini saygıyla karşıladığını söyledi. Atamaya ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Aykut Cengiz Engin, atanma kararını televizyondan öğrendiğini, kendisine tebligat yapılmasının ardından görevine başlayacağını kaydetti. Başsavcı Engin, ''Benim talebim yoktu. HSYK'nın takdiridir, saygıyla karşılıyoruz. Bölge Adliyesi ülkemizde çok uzun yıllardan beri ilk kez uygulanacak. Haziran ayı itibariyle diğer atamaların da yapılmasının ardından göreve başlamayı istiyoruz. Gerekenleri orada da yapacağız. Yeni bir görev, başarılı olmaya gayret edeceğiz'' diye konuştu. Engin, bir basın mensubunun ''bu atamayla pasivize edildiğinizi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna cevap vermedi.