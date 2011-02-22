T24 LogoT24 Logo
Gündem

ENGİN: HSYK'NIN TAKDİRİ İSTANBUL (A.A) 

22 Şubat 2011 16:12

-ENGİN: HSYK'NIN TAKDİRİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, kendisinin talebi olmadığını, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) takdirini saygıyla karşıladığını söyledi.  Atamaya ilişkin olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başsavcı Aykut Cengiz Engin, atanma kararını televizyondan öğrendiğini, kendisine tebligat yapılmasının ardından görevine başlayacağını kaydetti.  Başsavcı Engin, ''Benim talebim yoktu. HSYK'nın takdiridir, saygıyla karşılıyoruz. Bölge Adliyesi ülkemizde çok uzun yıllardan beri ilk kez uygulanacak. Haziran ayı itibariyle diğer atamaların da yapılmasının ardından göreve başlamayı istiyoruz. Gerekenleri orada da yapacağız. Yeni bir görev, başarılı olmaya gayret edeceğiz'' diye konuştu. Engin, bir basın mensubunun ''bu atamayla pasivize edildiğinizi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna cevap vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24