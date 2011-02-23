Engin, yeni görevini TV'den öğrendi

T24 - Bölge adliye mahkemelerinin başsavcılarını belirleyen HSYK, Ergenekon soruşturması kapsamında dinlendiği ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’i, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadı.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 9 bölgede kurulan bölge adliye mahkemelerinin başsavcılarını belirledi. Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcıları Kararnamesi ile Ergenekon soruşturması kapsamında dinlendiği ortaya çıkan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Karar yargı çevrelerince tepkiye yol açtı.





TV’den öğrendim



Tayini televizyondan öğrendiğini söyleyen Engin, “Benim herhangi bir talebim yoktu. Yeni görevim henüz tebliğ edilmedi. Televizyondan öğrendim” dedi. HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, Engin’in atamasıyla ilgili “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın ataması terfi gibi değerlendiriliyor. Ama bana göre asıl olan sahada çalışmaktır. Aktif olan saha görevleridir. Bölge adliye mahkemesine atanan başsavcılar idari bir görev yapacaklar” dedi.



Üç yıl önce Anayasa değişikliği sonrası türbanlı öğrencileri üniversiteye almayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Lütfi Baydar hakkında soruşturma izni isteyen Ankara savcısı Erol Tosun ise Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na terfi etti. Bursa Başsavcılığı’na atanan Sait Gürlek, Bursa Bölge Adliye Başsavcılığı’na getirildi. Gürlek, Ergenekon sanıklarından dönemin Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Levent Ersöz’ün başvurusu sonucu, çocuklara Kürtçe isim konulmasına göz yumdukları gerekçesiyle nüfus memurları hakkında dava açılması için girişimde bulunmuştu. İki yıl önce Gürlek’le aynı kararname ile Adana Başsavcılığı’na atanan Sabri Beytorun Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atandı.



Adalet Başmüfettişi Celal Kocabaş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Radi Akyol Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necmettin Saygın, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’na atandı.





