-Engin ve Kazım takımla çalıştı İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantepspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcuların, üç grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı, idmanın ana bölümündeki taktik çalışmalarda hücum ve duran top organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanda kaleciler Muslera, Aykut ve Ufuk'un kaleci antrenörü Claudıo Taffarel yönetiminde çalıştığı bildirildi. Kazım ve Engin'in akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı, her iki futbolcunun Gaziantepspor karşılaşmasında yer alıp almayacağı konusundaki kararı teknik direktör Fatih Terim'in maç saatinde vereceği ifade edildi. Tedavisine devam edilen Baros'un ise salon ve saha çalışmalarına başladığı kaydedildi. Galatasaray-Gaziantepspor maçı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 20.30'da başlayacak.