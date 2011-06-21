-ENGİN İPEKOĞLU GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında A Milli Futbol Takımı antrenörlerinden Engin İpekoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, borsada manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen gruba yönelik operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi arasında A Milli Futbol Takımı antrenörlerinden Engin İpekoğlu'nun da bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında 30 lüks cip ve otomobile el konulduğu belirtildi.