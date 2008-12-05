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Spor

Engin Giresunspor'da!

Sinan Engin, Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor'da futbol şubesinden sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.

05 Aralık 2008 02:00


Beşiktaş eski menajeri Sinan Engin, Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor'da futbol şubesinden sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.

Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor'da başkanlık seçimi sonuçlandı.

Bank Asya 1. Ligi'nde zor günler yaşayan ve 17'inci sırada bulunan Giresunspor'da başkanlığa Olgun Aydın Peker başkanlığa seçilirken, eski Beşiktaş menajeri Sinan Engin'de Peker'in listesinden yönetime giren isim oldu.

Tek liste ile girilen seçimlerde Olgun Aydın Peker kullanılan 47 oyun tamanını alarak başkanlığa seçildi.

Sinan Engin'in Giresunspor'da futbol şubesinden sorumlu asbaşkanlık görevine getirileceği öğrenildi.

Beşiktaş eski menaceri Sinan Engin'in de yer aldığı yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Olgun Aydın Peker, Sinan Engin, Ferhat Abidinoğlu, Ahmet Külekçi, Ali Akdağ, Cevdet Karataş, Mehmet Sarıgöl, Gökalp Kasapoğlu, Nevin Atamer Okumuş, Fatih Sandal, İhsan Yarkın, Ercan Durhan, Hasan Yılmaz, Ömer Aydın, Serdar Kırömeroğlu, Bahtiyar Karakoç, Turgut Saraçoğlu, Naim Aygün, Sefer Bayramoğlu, Öznur Eriş, Enver Yılmaz.

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