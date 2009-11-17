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Engin, Ergenekon savcılarının talebi üzerine dinlenmiş

İstanbul Cumhurriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in Ergenekon savcılarının talebi üzerine dinlendiği ortaya çıktı.

17 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul Cumhurriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in Ergenekon savcılarının talebi üzerine dinlendiği ortaya çıktı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'ın gazetecilerle yaptığı basın toplantısında bu konuda kendilerine bazı belgeler sunduğunu anlattı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sarıyer Hakimevi'nde yayın yönetmeleriyle bir araya geldi. 
    
Saat 11.00 civarında başlayan toplantıya katılan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Ergin'in kendilerine gündemde olan telefon dinleme olaylarıyla ilgili bilgi verdiğini söyledi. 
    
Küçükkaya, Ergin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in ''Ergenekon'' savcılarının talebi üzerine dinlendiğini ve bu konuda kendilerine bazı belgelerin sunulduğunu aktardığını belirtti.

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