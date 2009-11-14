Engin: Çok üzgünüm, çok kırgınım

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Adalet Bakanlığı Başmüfettişi M.A.’nın başvurusu üzerine telefonlarının mahkeme kararıyla dinlendiğinin ortaya çıkmasını, “Meslek hayatımın en üzüntülü günlerini yaşıyorum” diye değerlendirdi.



Engin, hakkındaki dinleme kararıyla ilgili olarak dün Adalet Bakanlığı’na başvurup dinlenmesiyle ilgili belgeleri talep etti.



32 yıldır savcılık, DGM Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan, aralarında ‘Susurluk, Malki cinayeti’nin de bulunduğu önemli olayları soruşturan Engin, “Bir gün telefonlarınızın dinlenebileceğini bekler miydiniz?” sorusuna şu karşılığı verdi:



“Adalet Bakanlığı müfettişinin başvurusu üzerine bir mahkemenin benim iş, ev ve cep telefonlarımın dinlenmesi için karar verebileceğini hiç beklemezdim. Mahkeme kararıyla dinlenebileceğim aklımdan bile geçmezdi. Çok üzgünüm, çok kırgınım. Tabii ki ben de yasal yönden haklarımı arayacağım. Telefonlarımın dinlendiğine ilişkin karar olduğunu ben de televizyonlardan öğrendim. Buna niçin gerek duyulduğunu öğrenmek için Adalet Bakanlığı’na başvurup gerekli belgeleri istedim. Bunları inceleyeceğim ve yasal haklarımı da kullanacağım.”