T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engin Çeber'in babası: Oğlumun davası Sivas'ın sonuna benzemesin

Engin Çeber davasının 14 ay sonra 5. yılını dolduracağı ve usulü işlemlerle davanın uzaması durumunda tutuklu sanıkların tahliye olacağına dikkat çekildi

20 Mart 2012 14:37

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

 
Metris Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen Engin Çeber davasında tahliye kaygısı başladı. Baba Ali Tekin, “Oğlumun davasının Sivas’ın sonuna benzemesinden korkuyorum” dedi. 3 yıl 6 aydır süren davayı "ağır aksak" diye değerlendiren acılı baba, “Artık ne olacaksa olsun. Bu iş işkenceye dönüştü. Bize bunu yaşatmasınlar. Bu işkence bitsin" dedi.  Yurtdışında yaşayan Ali Tekin, yıllardır oğlunun  duruşması için Türkiye'ye gelip gidiyor.
 

'Ortada kimse yok’

 
Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in devlet adına özür dilediğini hatırlatan Tekin, “Dün devlet adına özür dilemişti. Herkes sahip çıkacağı sözünü vermişti. Bugün ortada kimse yok" siteminde bulundu. Her şeyin çok yavaş ilerlediğini vurgulayan Tekin, “İfadeler alınmamış. Sanıklar duruşmaya gelmiyor. Ağır aksak gidiyor. Bize yaşatılan bu işkence artık bitsin" dedi.  “Böyle devam ederse Sivas gibi zaman aşımına uğrayabilir” diyen Ali Tekin, “Tek isteğim varsa bir adalet yerini bulması. İşkence bir insanlık suçu ise, adalet yerini bulmalı" isteğini dile getirdi.
 

14 ay sonra sanıklar tahliye olabilir

 
Davanın dünkü duruşmasında, müdahil avukatlarla birlikte katılan Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, davanın 4 yıla yakın süredir devam ettiğini belirterek, yargılamanın uzamasının işkence suçunun cezasız kalacağı algılamasına neden olacağını, bu nedenle mahkemenin karar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bitlis ve Van baro başkanları ve müdahil avukatlarının da katıldığı bir grup adliyenin önünde yapılan basın açıklamasında avukat Selçuk Kozağaçlı, 14 ay sonra davanın 5 yılı dolduracağını belirterek, usulü işlemlerle davanın uzaması durumunda tutuklu sanıkların tahliye olacağına dikkat çekti.
 

ETİKETLER

engin çeberali tekin

İlgili Haberler

Engin Çeber'in avukatı: Böyle giderse işkenceciler 14 ay sonra tahliye olacak

Engin Çeber'in Metris Cezaevinde işkence sonucu ölümüne ilişkin davada, haklarında kurulan hüküm Yargıtay'ca bozulan 52 sanığın yeniden yargılanmasına, 6 ay sonra başlanabildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24