Engin Çeber'in babası: Oğlumun davası Sivas'ın sonuna benzemesin

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

Metris Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen Engin Çeber davasında tahliye kaygısı başladı. Baba Ali Tekin, “Oğlumun davasının Sivas’ın sonuna benzemesinden korkuyorum” dedi. 3 yıl 6 aydır süren davayı "ağır aksak" diye değerlendiren acılı baba, “Artık ne olacaksa olsun. Bu iş işkenceye dönüştü. Bize bunu yaşatmasınlar. Bu işkence bitsin" dedi. Yurtdışında yaşayan Ali Tekin, yıllardır oğlunun duruşması için Türkiye'ye gelip gidiyor.

'Ortada kimse yok’

Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in devlet adına özür dilediğini hatırlatan Tekin, “Dün devlet adına özür dilemişti. Herkes sahip çıkacağı sözünü vermişti. Bugün ortada kimse yok" siteminde bulundu. Her şeyin çok yavaş ilerlediğini vurgulayan Tekin, “İfadeler alınmamış. Sanıklar duruşmaya gelmiyor. Ağır aksak gidiyor. Bize yaşatılan bu işkence artık bitsin" dedi. “Böyle devam ederse Sivas gibi zaman aşımına uğrayabilir” diyen Ali Tekin, “Tek isteğim varsa bir adalet yerini bulması. İşkence bir insanlık suçu ise, adalet yerini bulmalı" isteğini dile getirdi.

14 ay sonra sanıklar tahliye olabilir

Davanın dünkü duruşmasında, müdahil avukatlarla birlikte katılan Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, davanın 4 yıla yakın süredir devam ettiğini belirterek, yargılamanın uzamasının işkence suçunun cezasız kalacağı algılamasına neden olacağını, bu nedenle mahkemenin karar vermesi gerektiğine dikkat çekti. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bitlis ve Van baro başkanları ve müdahil avukatlarının da katıldığı bir grup adliyenin önünde yapılan basın açıklamasında avukat Selçuk Kozağaçlı, 14 ay sonra davanın 5 yılı dolduracağını belirterek, usulü işlemlerle davanın uzaması durumunda tutuklu sanıkların tahliye olacağına dikkat çekti.