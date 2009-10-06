Engin Çeber davasının duruşması tekrar yapıldı!

Karakolda ve Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu öldüğü öne sürülen Engin Çeber davasının ses kaydı yapılamadığı için tekrarlanmasına karar verilen duruşması dün yapıldı.



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fuat Karaosmanoğlu, Murat Çise, Murat Kızılkaya, Yavuz Uzun ile Sami Ergazi katılırken, 12 tutuksuz sanık ise gelmedi.

Uluslararası Af Örgütü’nden bir kişinin de izlediği duruşmada söz alan infaz koruma memuru Fuat Karaosmanoğlu, hipnoz ya da ilaçla ifadesinin alınmasını isteyerek “Yüzde yüz masumum, kendimden eminim” dedi.



