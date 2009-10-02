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Engin Çeber davasında önemli gelişme

İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi ve Metris Cezaevi’nde gördüğü işkenceler sonucu ölen Engin Çeber'le ilgili ilk görüntüler yayınlandı.

02 Ekim 2009 03:00

İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi ve Metris Cezaevi’nde gördüğü işkenceler sonucu ölen Engin Çeber'le ilgili ilk görüntüler yayınlandı.

Dergi dağıtırken gözaltına alınan Engin Çeber'in gözaltına alındığı İstinye Karakolu'nda gözaltına alınma süreci ve  gördüğü kötü muameleyle ilgili görüntülere yayınlandı.

Engin Çeber'in gözaltına alınma anı/Video

Nezarethanede elleri kelepçeli olarak yerde oturtulan Çeber ve biri kız iki arkadaşının oldukça bitkin oldukları gözden kaçmıyor.

Fotoğraf çektirmek istemeyen gençlerden biri “Kamera açık diye gülüyorsunuz. Yaptıklarınız işkencedir” diyor.

Görüntülerde Çeber ve arkadaşları “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” ve “İşkence yapmak şerefsizliktir” şeklinde sloganlar atıyorlar.

Nezarethaneye giren bir polis, gözaltındakilere 'Bağırmanıza gerek yok, fotoğrafınızı çekip parmak izinizi alıp gideceğiz. Niye zorluk çıkarıyorsunuz' diyor.

Gözaltındaki kız ise 'Kamera kayıttaysa iyi konuştun. Orada yaptığınız işkenceyi çeksenize' diye konuşuyor.

Polisler buna gülerek karşılık verirken, bir polis ise 'Hayatınız yalan ya!' diyor.

Genç kız 'Arkadaşınız hareketini çeksenize ahlakınızı da gösterirsiniz. Küfürlerinizi de çekin. Pislikler' diyor.

Gençlerden biri ise gürüntülerde 'Fotoğraf çekmeyeceğiz. 10 saat işkence yaptınız. Bağladığınız kelepçe elimizin içine girdi' diye konuşuyor.

Görüntülerde kendisine soru sorulan Engin Çeber’in ise çok bitkin olduğu ve sesinin çıkmadığı görülüyor.

Öte yandan, görüntülerin bir kısmının kesildiği de belirlendi.

Adalet bakanı özür dilemişti

Dergi dağıttıkları için gözaltına alınan Engin Çeber ve iki arkadaşı, İstinye Polis Merkezi’nde tutulmuştu.

Daha sonra tutuklanan Çeber, Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmişti.

Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çeber'in ailesinden özür dilemişti.

Basın açıklaması nedeniyle gözaltına alındı

28 Eylül 2008 taihinde Yürüyüş Dergisi dağıtan Ferhat Gerçek'in polis kurşunuyla felç olmasını protesto etmek için 28 Eylül'de yapılan basın açıklaması sırasında göz altına alınan Engin Çeber önce İstinye Polis Karakolu'na ve oradan da parmak izi alınması için Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Sonrasında tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilen Çeber, bir süre sonra beyin kanaması nedeniyle Şişli Etfal Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne nakledilmişti.

Bir süre sonra yaşamını yitiren Çeber'in hem İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'nde hem de Metris Cezaevi'nde işkence gördüğü iddia edilmişti.



Sürecek...

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