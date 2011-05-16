-ENGİN ÇEBER DAVASINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Engin Çeber'in Metris Cezaevinde ''işkence ve kötü muamele'' sonucu ölümünden dolayı yargılandıkları davada 5'er ay hapis cezasına çarptırılan 11 sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Çeber'in ölümüne ilişkin yargılandıkları davada haklarında daha önce verilen çeşitli hapis cezalarına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakılan 11 sanığın, bu konudaki yasa maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden yargılandıkları Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Turan Günaydın ile Engin Çeber'in babası Ali Tekin ve tarafların avukatları katıldı. Bir kısım müdafi avukatı Taylan Tanay, sadece sanıklardan Yılmaz Aydoğdu hakkında verilen hükmün, 6008 sayılı ''Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile itiraz etmeyen sanıklarla ilgili de uygulanmasının, bu davanın bağlı olduğu asıl dava dosyasının karara çıktıktan sonra 8 ay gibi bir süre temyiz incelemesi açısından Yargıtaya gönderilmesini geciktirdiğini savundu. Tanay, bu durumun adalet duygusunu zedelediğini ve sadece Yılmaz Aydoğdu açısından karar verilmesini, diğer sanıklarla ilgili daha önceki karar kesinleşmiş olduğundan yeniden karar verilmemesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ceza infaz koruma memurları Yusuf Gayır, Cuma Kaçar, Turan Günaydın, Muharrem Çelik, Erdoğan Coşardereli, Nuri Atalay ve Nihat Kızılkaya'yı ''görevi ihmal'' suçundan 5'er ay, başmemur Nevzat Kayım ve Mehmet Polat'ı ''kasten yaralama'' suçundan 5'er ay, Yılmaz Aydoğdu'yu ''suçu bildirmemek''ten 5 ay, olay tarihinde nöbetçi komutan olan astsubay Başçavuş Abdulkadir Öztekin'i de ''kasten yaralamak'' suçundan 5 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, bu sanıklara verilen cezalara ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Mahkeme heyeti, Çeber'in ölümüne ilişkin 60 sanığın yargılandığı davanın 1 Haziran 2010 tarihli duruşmasında verdiği kararla, olay tarihinde Metris Cezaevinde 2. müdür olarak görev yapan Fuat Karaosmanoğlu, infaz koruma memurları Selahattin Apaydın, Nihat Kızılkaya ve Sami Ergazi'ye, maktule karşı darp eyleminde bulunarak ''işkence sonucu ölüme neden olmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, duruşmalardaki iyi hallerini dikkate alarak sanıkların cezasını müebbet hapse çevirmişti. Gözaltı sürecinde görevli polis memurları Mehmet Pek ve Abdulmuttalip Bozyel'in zor kullanma sınırını aştıkları, yaptıkları eylemlerin insanlık onuruyla bağdaşmadığı, müştekilerin bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine neden oldukları kanaatine varan mahkeme heyeti, bu sanıkları Engin Çeber, Cihan Gün ve Özgür Karakaya'ya karşı ''işkence'' suçunu işledikleri gerekçesiyle toplam 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Polis memuru Aliye Uçak'a, müşteki Aysu Baykal'a karşı ''işkence'' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezaevi doktoru Yemliha Söylemez'in de ''gerçeğe aykırı belge düzenlemek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı. Tutuklu sanıklar infaz koruma memurları Murat Çise ve Yavuz Uzun'u, Engin Çeber, Özgür Karakaya ve Cihan Gün'e karşı ''işkence'' suçundan toplam 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak bu sanıkların tahliyesine karar vermişti. Ceza infaz koruma memurları Yusuf Gayır, Cuma Kaçar, Turan Günaydın, Muharrem Çelik, Erdoğan Coşardereli ve Nuri Atalay'ı ''görevi ihmal'' suçundan 5'er ay, başmemur Nevzat Kayım ile Öncay Bozo ve Mehmet Polat'ı ''kasten yaralama'' suçundan 5'er ay, Yılmaz Aydoğdu'yu ''suçu bildirmemek''ten 5 ay, olay tarihinde nöbetçi komutan olan astsubay Başçavuş Abdulkadir Öztekin'i de ''kasten yaralamak'' suçundan 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu sanıklara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırmıştı. Mahkeme heyeti, 39 sanığın ise beraatına hükmetmişti.