-ENGİN ÇEBER DAVASI YENİ BAŞTAN İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Engin Çeber'in Metris Cezaevinde ''işkence ve kötü muamele'' sonucu ölümünden dolayı yargılandıkları davada haklarında verilen çeşitli hapis cezalarılarına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakılan 11 sanığın, bu konudaki yasa maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden yargılanmalarına başlandı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Muharrem Çelik ve Yılmaz Erdoğdu ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Recep Karaman, Engin Çeber'in ölümüne ilişkin davada yargılanan tüm sanıklar hakkında kararlar verildiğini, bazı sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının ise geri bırakıldığını hatırlattı. Başkan Karaman, 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ''Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye başvurmaları halinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı geri alınır ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231.maddesinin 7. fıkrasındaki kayıtla bağlı olmaksızın, başvuruda bulunan sanık hakkında yeniden hüküm kurulur'' düzenlemesini içeren geçici 2. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından karara itirazda bulunulduğunu kaydetti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili madde uyarınca sanıkların beyanlarının alınması gerektiği belirterek, hükmün açıklanmasına karar verdiğini kaydeden Başkan Karaman, bu nedenle haklarında hükmün açıklanması geri bırakılan sanıklara ilişkin dosyanın ana dosyadan ayrılarak yeni bir tensip zaptı düzenlendiğini tutanağa yazdırdı. Karaman, sanıklara 6008 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediklerini sordu. Sanıklardan Yılmaz Aydoğdu, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki hükmün açıklanmasını istediğini bildirdi. Aydoğdu'nun avukatı Hüseyin İnan İzmirlioğlu da ana dosyada yapılan duruşmalarda müvekkilinin beraatına karar verilmesini istediğini, mahkumiyet verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda bir talebinin olmadığını belirterek, bu nedenle karara itiraz ettiklerini söyledi. Muharrem Çelik ve Nevzat Kayım'ın avukatı Kaya Kabacaoğlu da Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinin müvekkilleri hakkında verdiği kararın yasaya aykırı olduğunu savundu. Müvekkilleri hakkında verilen kararın kesinleştiğini belirten Kabacaoğlu, ''Müvekkillerim hakkında yeniden yargılama yapılmasının mümkün olmadığı düşüncesindeyim. Dava dosyası açısından bu konunun bekletici mesele olması gerektiği kanaatindeyim'' dedi. Hükmen tutuklu sanık Nihat Kızılkaya'nın tutuklu bulunduğu Üsküdar Paşakapısı Cezaevinden mahkemede hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mehmet Polat, Nuri Atalay, Turan Günaydın, Yusuf Gayır, Cuma Kaçar ve Erdoğan Çoşarderelioğlu'nun duruşmaya gelip beyanda bulunmadıkları takdirde hükmün geri bırakılmasına karar verileceği şerhi düşülen davetiyeyle duruşmaya çağrılmalarına hükmetti. Nevzat Kayım'ın Oltu Ağır Ceza Mahkemesine, Abdülkadir Öztekin'en Konya Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak beyanın alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.