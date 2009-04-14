Engin Çeber böyle öldürülmüş

Dakika dakika var

Cezaevine gelişi

Kamerasız odada 22 dakika

Hastane sevki de kayıtta

Davanın geçmişi



Engin Çeber kimdir?

Habertürk gazetesinden Serdar Kulaksız’ın haberine göre, görüntülerde, Engin Çeber'in cezaevine girişi, ayrı odaya alınışı, elinde cop olan görevliler, revire kaldırılışı detaylı olarak görülüyor. Soruşturmayı yürüten savcılığın, cezaevi kameralarına giren görüntülerden alınan fotoğraflar üzerinde aldığı notlar, olayın meydana geliş şeklini gözler önüne seriyor. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden, 15 Nisan'da üçüncü duruşması yapılacak olan davada, kamera kayıtları izlenecek. Dava dosyasına giren Engin Çeber ile görüntüler tarih ve saat olarak dakika dakika dava dosyasında yer alıyor.Dava dosyasında yer alan cezaevi görüntülerine ilk olarak Çeber'in cezaevine gelişi not düşülmüş. Kamera kayıtlarına göre tarih 29 Eylül 2008'i saat olarak da 20:58'i gösteriyor. Görüntülerin devamında ellerinde poşetleri olan Engin Çeber ve başka bir kişinin ayrı odalara alınışı da kamera kayıtlarında bulunuyor. Görüntüden alınan fotoğrafların üzerine, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından alındığı ifade edilen detaylı notlarda, Çeber ile gözaltında bulunan diğer kişinin ayrı ayrı konuldukları odada kameranın bulunmadığı notu bulunuyor. Çeber ve diğer kişinin bulunduğu odanın önünde copla bekleyen daha sonra da içeri girdiği gözlenen görevli ile ilgili olarak da "copla çıkıp diğer tarafa giriyor" şeklinde notlar bulunuyor.Görüntülerde, elinde cop bulunan görevliler ok işareti ile belirtiliyor. Bugörüntülerin yer aldığı kamera kayıtlarında ise tarih 29 Eylül 2008'i ve saat olarak ise 21:14 ve 21:15'i gösteriyor. Çeber'in kamera bulunmadığı belirtilen odada 22 dakika kaldığı ve daha sonra buradan çıkarılışı da kamera görüntülerinde yer alıyor. Bu görüntünün yer aldığı bölümde saat 21:24'ü gösteriyor.8 gün sonra 7 Ekim 2008 tarihinde ise Engin Çeber rahatsızlanıyor. Koğuştagörevliler tarafından yapılan sabah sayımı ve sonrasında koğuştan çıkışgörüntülerinin de yer aldığı kayıtlarda, görevliler tarafından çağrı butonunabasılarak çağrılan nöbetçilere hasta olduğu söyleniyor. Bu karelerin yer aldığıgörüntüde tarih 07 Ekim 2008'i, saat olarak ise 08:22'yi gösteriyor. Revir görevlisi gelene kadar görevliler tarafından hastaya müdahale yapılıyor. Revirde bulunan görevlinin gelerek müdahalede bulunduğu ifade ediliyor. Engin Çeber'in daha sonra revire götürülmesi ve geri getirilmesinin de yer aldığı kayıtlarda, son olarak jandarma tarafından hastaneye sevki için bekletilişi ve dışarı çıkarılması yer alıyor.Sarıyer Derbent Mahallesi'nde 28 Eylül 2008 tarihinde izinsiz olarak "Yürüyüş"dergisi dağıtırken polis kurşunuyla felç kalan arkadaşları Ferhat Gerçek içinyürüyüş yapan Engin Çeber ve arkadaşları gözaltına alınarak Şehit Muhsin Bodur Karakolu'na sevkedildi. İddiaya göre, Çeber ve üç arkadaşı burada ifade ve imza vermemekte direnince polislerin işkencesine maruz kaldı. Polisin iddiasına göre "orantılı güç" kullanılarak ifadeleri alınan gençler, çıkarıldıkları Sarıyer Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metris Cezaevi'ne konulan Engin Çeber, dayak sonucu kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ekim'de yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nun ön raporunda Çeber'in "kaba dayak olarak bilinen işkence yöntemiyle" oluşan beyin kanaması sonucunda öldüğü belirtildi. Soruşturma sonunda, 39 infaz koruma personeli, 3 müdür, 13 polis, 4 jandarma ve 1 doktor toplam 60 sanık hakkında, işkence sonucu adam öldürmek, eziyet, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve suçubildirmeme suçlarını işledikleri iddiasıyla dava açıldı. Sanıklar hakkında 9 yıldan müebbet varan hapis cezaları isteniyor.Çeber ailesi 1965 yılında Bingöl'den İstanbul'a göç etti. İşçi olan baba AliÇeber'in 4 çocğundan biri olan Engin Çeber, 5 Mayıs 1979 yılında Kadıköy'de doğdu.Ortaokulu bitirdikten sonra okumayı bıraktı. Tekstil fabrikalarından işçilik yaptı.Bir süre Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği Başkanlığı yaptı. İlk olarak 2004'te gözaltına alınıp tutuklandı. 3 Ay tutuklu kaldı. 07 Aralık 2006'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Yargılandığı davadan 2 Eylül'de tahliye edildi.