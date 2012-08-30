Engin Baytar'ın cezası onandı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın 11 maç ceza verdiği Galatasaraylı Engin Baytar'ın cezasını onadı.

Kadir Çetinçalı'nın haberine göre, F.Bahçe ile oynanan Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'a karşı fiili eylemde bulunmaktan PFDK'dan 11 maç ceza alan Engin Baytar için G.Saray'ın yaptığı itirazı, Tahkim Kurulu bugün görüştü. Sarı-kırmızılılar, cezanın üst sınırdan verildiği gerekçesiyle Tahkim'e yazılı savunma ile itiraz etmişti. Ancak cezada indirim yapılmadı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

Galatasaray AŞ.'nin futbolcusu Engin Baytar ile ilgili PFDK'nın 16.08.2012 tarihli ve E. 2012-2013/3, K.2012-2013/3 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/175 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı. Duruşmaya Galatasaray AŞ'yi temsilen Av.Mahinur DENGİZ katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Müsabaka görüntüleri izlendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Galatasaray AŞ futbolcusu Engin Baytar'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 45/2-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde subut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Futbolcu Engin Baytar'ın müsabaka hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK'ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT'nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Futbolcu Engin Baytar'ın ihraç sonrası taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi, olayın oluş şekli itibariyle cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılmayı gerektirmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Futbolcu Engin Baytar'ın müsabakanın 4. Hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK'ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT'nin 42/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca verilen 1 resmi müsabakadan men cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Kabule göre, Futbolcu Engin Baytar'a verilen cezalara konu her bir eylem için FDT'nin 35/4 maddesi uyarınca ayrı ayrı para cezasına hükmolunması gerektiği gibi saldırı eylemi nedeniyle FDT'nin 35/4 maddesi uyarınca verilecek para cezasında da temel cezada olduğu gibi alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerekmekle birlikte aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca FDT'nin 35/4 maddesi uyarınca verilen 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

Neticeten PFDK'ca futbolcu Engin Baytar'a cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 11 resmi müsabakadan men ve 20.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/186 K.); karar verilmiştir''

Engin 165 bin euro zararda

Engin sadece 11 maç yüzünden sözleşmesi gereği maç başına 15 bin Euro kazandığı için öncelikle 165 bin euro kaybetmiş olacak. Ayrıca Engin'e ceza vermek için Tahkim Kurulu'nun kararını bekleyen Galatasaray'ın da vereceği karar ile Engin'in zararı katbekat artacak. Bilindiği gibi Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Engin'e en üst sınırdan ceza vereceklerini açıklamış ve kesinlikle bir affın söz konusu olmayacağını bildirmişti. Engin'e sarı kırmızılı kulübün 100 ile 150 bin Euro arasında bir ceza daha vermesi bekleniyor.

Engin kiralanabilir

Engin Baytar, Tahkim Kurulu'nun bu kararı sonrasında sezonun neredeyse ilk yarısı kapamış olacak. Sarı kırmızılı kulüp, Engin için daha önce teklifte bulunan Rus kulüplerinin teklifini ciddiye alıp, kendisini sezon sonuna kadar kiralaması söz konusu olabilir.

Fenerbahçe'nin itirazı da reddedildi

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün 5 maçlık seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazı da reddetti.

-Fenerbahçe AŞ'nin, 22 Ağustos 2012 kayıt tarihli dilekçesi yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçesi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde olayda yargılamanın iadesi nedenlerinin mevcut bulunmadığı görüldüğünden Fenerbahçe AŞ tarafından yapılan başvurunun reddine oybirliği ile (2012/151 EK K.) karar verildi.